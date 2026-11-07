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Le Real Madrid est revenu à hauteur du FC Barcelone au classement après sa victoire 3-0 à Mestalla. Le Valence de Javier Aguirre défendait bas avec une ligne de cinq et a commis 26 fautes, mais l’équipe de Jose Mourinho a continué d’attaquer sur le côté gauche. Les passes en profondeur d’Arda Guler ont régulièrement trouvé Kylian Mbappe dans le dos de la défense.

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C'était la quatrième victoire consécutive de Madrid en championnat, qui n'est désormais devancé par le leader de la Liga qu'à la différence de buts. Federico Valverde et Guler ont marqué à huit minutes d'intervalle en première période, puis Guler a servi Mbappe pour son 13e but de la saison en championnat, à 15 minutes de la fin. Valence, réduit à dix après l'expulsion de Jose Gaya, reste 19e avec neuf points, à une longueur du maintien, après une septième défaite en 12 matches de championnat.

Les chiffres montrent à quel point la rencontre a été à sens unique. Madrid a eu 68 % de possession, a tiré 19 fois contre quatre pour Valence et a affiché 2,26 buts attendus (xG) contre 0,16. Les Madrilènes ont touché 33 ballons dans la surface de Valence, contre cinq pour les locaux dans celle de Madrid, et Valence ne s'est pas créé la moindre occasion franche.

Le dispositif tactique de Valence

Javier Aguirre a disposé Valence en 5-3-2, avec Pepelu, Cesar Tarrega, Justin de Haas, Pablo Maffeo et Gaya en défense, Javi Guerra, Guido Rodriguez et Aaron Mayol au milieu, ainsi qu'Umar Sadiq et Arnaut Danjuma en attaque. Valence a défendu bas et n'est pratiquement pas sorti de sa moitié de terrain en début de match. À la 16e minute, ses joueurs n'avaient toujours pas touché le ballon dans le camp madrilène.

Quand ils ne parvenaient pas à récupérer le ballon, ils commettaient des fautes. Valence en a commis 26 contre six pour Madrid, a reçu quatre cartons jaunes et un rouge, et six de ces fautes ont été commises sur Mbappe à lui seul.

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La meilleure période de Valence s'est située entre la 18e et la 21e minute, à la suite d'une erreur madrilène. Aurelien Tchouameni a perdu le ballon aux abords de sa propre surface et Thibaut Courtois a dû détourner au-dessus de sa barre la demi-volée de Mayol. Sur le corner qui a suivi, le ballon a été remis d'une petite balle piquée dans la surface et Guido Rodriguez l'a poussé au fond des filets, mais il se trouvait à environ un mètre en position de hors-jeu. Quelques instants plus tard, Marc Cucurella a dû dégager en catastrophe un centre de Valence.

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La plupart des attaques de Valence, soit 54 %, sont passées par la droite. Son occasion la plus nette est toutefois venue de l'autre côté. À la 66e minute, Guerra a glissé un ballon en profondeur à Danjuma, qui a pris le dessus sur Valverde et contraint Courtois à effectuer un arrêt au ras du sol malgré un angle fermé.

Le dispositif tactique du Real Madrid

Jose Mourinho a opté pour un 4-2-3-1. Le capitaine Valverde évoluait au poste d'arrière droit, avec Ibrahima Konate et Dean Huijsen dans l'axe et Cucurella à gauche. Tchouameni et Bernardo Silva étaient placés devant la défense, tandis que Guler, Jude Bellingham et Yan Diomande jouaient derrière Mbappe.

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Madrid a contrôlé le ballon d'entrée, réussissant 568 de ses 627 passes (91 %), dont 343 dans la moitié de terrain de Valence. Son jeu offensif a largement penché à gauche, avec 49 % de ses attaques passant par ce côté, contre 23 % dans l'axe. C'était le côté de Cucurella et Diomande. À la 15e minute, Diomande a éliminé deux défenseurs avec aisance et, dès la 40e, Valence devait mobiliser deux joueurs pour le contenir. Bellingham et Cucurella ont également combiné dans ce secteur : dès la septième minute, leur entente a permis à l'arrière gauche d'atteindre la ligne de but.

Sans le ballon, Madrid était bien organisé. Lorsque Valence a lancé un contre à la huitième minute, sept joueurs madrilènes s'étaient immédiatement replacés derrière le ballon.

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Le duel tactique

Le duel clé s'est joué sur la gauche de Madrid, face au côté droit de Valence, là où sont passées la plupart des attaques des deux équipes. Maffeo y a été sous pression toute la soirée. Il a commis une faute sur Diomande à la 15e minute, sur Cucurella aux 21e et 23e, puis sur Mbappe à la 26e, lorsqu'un ballon par-dessus la défense se dirigeait vers l'attaquant français et que Maffeo l'a fait trébucher à l'entrée de la surface. Il s'en est tiré avec un carton jaune, mais le coup franc a débouché sur l'ouverture du score. La frappe de Mbappe a été repoussée par le mur et Valverde a marqué d'un tir à ras de terre depuis environ 18 mètres.

Le deuxième but est venu d'une pression continue plutôt que d'un contre. Bellingham a atteint la ligne de but et son centre en retrait a été dévié, le ballon arrivant sur Guler, qui a repris de volée dans le but vide huit minutes après le premier but.

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L'autre arme de Madrid a été le ballon dans le dos de la défense. Guler a cherché à plusieurs reprises les appels de Mbappe derrière la défense à cinq de Valence. Sa passe en profondeur était trop longue à la 31e minute et Stole Dimitrievski s'est saisi du ballon, mais une autre, à la 55e, a trouvé Mbappe dans la surface et le gardien de Valence a arrêté son tir. À la 75e minute, la passe était parfaite. Mbappe a contourné Dimitrievski sur son premier contrôle et a poussé le ballon dans le but vide sur sa deuxième touche. Cette seule occasion valait 0,79 xG, soit plus d'un tiers du total madrilène.

Dimitrievski a longtemps empêché le score de s'alourdir. Il a réalisé huit arrêts face aux 11 tirs cadrés de Madrid et, entre la 55e et la 68e minute, il a mis Mbappe en échec trois fois et Bellingham deux fois. Les buts attendus sur les tirs cadrés de Madrid ont atteint 3,67, tandis que Valence, qui n'a pas tiré entre la 32e et la 66e minute, a terminé avec deux tirs cadrés.

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Les ajustements en cours de match

Aguirre a procédé à un changement à la pause, sortant le défenseur De Haas pour faire entrer Luis Rioja. Valence a bien entamé la seconde période, mais Konate a mis fin à une attaque prometteuse grâce à un excellent tacle sur Sadiq dans la surface de réparation. Sadiq a été remplacé par Aimar Blazquez à la 58e minute et, quatre minutes plus tard, Aguirre a sorti ses deux joueurs avertis : Arnau Martinez a remplacé Maffeo et Filip Ugrinic, Guido Rodriguez.

Les espaces derrière la défense ont ôté tout suspense au match. Après le but de Mbappe, Madrid est reparti en contre à la 79e minute. Mbappe a poussé le ballon au-delà de Gaya, dernier défenseur à hauteur de la ligne médiane, et le capitaine de Valence a été expulsé pour l'avoir fait tomber alors qu'il allait filer seul au but. Aguirre a ensuite remplacé le milieu Guerra par le défenseur Jesus Vazquez.

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Mourinho a attendu la 83e minute pour faire appel à son banc, faisant entrer Brahim Diaz, Endrick et Eduardo Camavinga à la place de Diomande, Bernardo et Guler. Ces changements ont fait retomber l'intensité de la rencontre et Madrid a conservé le ballon pendant de longues séquences face à dix adversaires. Thiago Pitarch et Carlos Espi ont remplacé Bellingham et Mbappe à la 90e minute, et Cucurella a failli être à l'origine d'un quatrième but en remisant de la tête pour Brahim, dont le tir a été étouffé par Dimitrievski.

Conclusion

Le plan de Valence consistait à défendre bas avec cinq joueurs derrière et à hacher le jeu par des fautes, mais cela n'a pas empêché Madrid de se créer des occasions. L'équipe de Mourinho a été récompensée en attaquant sur la gauche, où Maffeo a souffert toute la soirée, et en profitant des passes de Guler pour trouver Mbappe dans le dos de la défense. Seuls les arrêts de Dimitrievski ont empêché le score de s'alourdir. Ce résultat laisse Madrid à égalité de points avec Barcelone en tête du classement, tandis que Valence reste dans la zone de relégation.