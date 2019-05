Valence - Buteur en finale de la Coupe du Roi face au Barça, Kevin Gameiro savoure

Buteur lors de la finale remportée par Valence face au FC Barcelone samedi soir (2-1), le Français avait envie de savourer ce grand moment pour lui.

Il y a encore deux semaines, le rêvait d'un triplé sur le plan national, en guise de lot de consolation après sa douloureuse élimination face à en demi-finale de Ligue des Champions. Ce dimanche, force est de constater que la gueule de bois du club catalan n'a fait que se renforcer. Invaincus en depuis 2015, les Barcelonais sont tombés en finale face au (2-1), en raison d'une première période catastrophique. Méconnaissables.

De son côté, Valence a su faire le match qu'il fallait pour faire déjouer le Champion d' afin d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. Auteur de l'ouverture du score, c'est le Français Kevin Gameiro, ancien joueur du et du , qui s'est chargé de mettre ses partenaires sur de bons rails. Sur une frappe limpide et sans la moindre hésitation, le tricolore n'a pas bronché au moment de faire chavirer les nombreux supporters andalous. Clinique.

"C'est le football, parfois cela fonctionne et parfois non"

"Nous sommes ravis. Cela a été un match très dur, nous avons beaucoup couru mais nous l'avons emporté et c'est le principal. Je suis très content pour le public et pour le club, il faut savourer ce moment. C'est le football, parfois cela fonctionne et parfois non", a d'abord déclaré le principal intéressé au sortir de la rencontre, au micro de Teledeporte, avant de souligner le caracatère et la force collective de ce groupe.

"Nous avons fait une très bonne seconde période, avec beaucoup de caractère. Nous avons un groupe très solide, nous l'avons démontré ce soir. Nous terminons cette saison avec un titre, c'est magnifique. Nous allons profiter de cette soirée, c'est très beau", a ensuite ajouté Kevin Gameiro. Un titre de plus pour le natif de Senlis depuis son arrivée en Espagne en 2013, lui qui a tout de même remporté la à quatre reprises.