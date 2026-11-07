Des rapports de presse ont révélé des détails fascinants sur le parcours de Carlos Espí, l'attaquant du Real Madrid, qui aurait pu rejoindre Valence à deux reprises durant sa période passée dans les rangs de l'équipe de jeunes d'Alzira, mais le club n'a pas franchi le pas pour le recruter.

Valence doit affronter le Real Madrid, le samedi soir, lors de la 12e journée de Liga, au stade de Mestalla.

Selon le journal espagnol « As », Carlos Espí (né à Tavernes de la Valldigna en 2005) n'a jamais joué au stade de Mestalla, bien qu'il aurait pu en faire son antre, après avoir manqué sur blessure la rencontre entre Levante et Valence la saison dernière.

Le club d'Alzira avait proposé le joueur à Valence à deux reprises lorsqu'il évoluait dans les catégories de jeunes, mais ce dernier n'a pas bougé pour conclure l'affaire.

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Espí a rejoint Alzira en provenance de l'équipe du UE Tavernes, qui avait affronté Valence en Coupe du Roi.

La recommandation de le recruter est venue de Marta Pellicer, membre du département de détection des talents du club de La Safor, qui avait une totale confiance dans les qualités du joueur, bien que l'équipe des moins de 16 ans d'Alzira évoluait au niveau de la région de Valence, tandis que l'équipe de Tavernes disputait ses compétitions en championnat régional.

La direction d'Alzira a décidé, sur recommandation du directeur sportif Rafa Asensio, de désigner un entraîneur particulier pour le joueur un jour par semaine afin de développer ses capacités physiques.

Cette démarche s'est révélée un succès, Espí ayant inscrit 6 buts avec l'équipe des moins de 16 ans, 25 buts avec l'équipe de jeunes (C) et 6 buts avec l'équipe de jeunes (B).

Au cours de ces trois années, les matchs du joueur sont devenus un point d'attraction pour les recruteurs et les agents de joueurs, qui ont tenu à le suivre de près.

En 2022, Alzira et Valence, liés par un accord de coopération, ont organisé un match amical pour observer un certain nombre de joueurs des équipes de jeunes, et Espí en faisait partie, mais le joueur n'a pas affiché le niveau espéré ce jour-là, et Valence n'a pas franchi le pas pour le recruter.

Malgré cela, Espí a continué à marquer des buts dans les compétitions du championnat, avant que Levante ne se manifeste pour l'enrôler, Rafa Asensio ayant pris en charge les négociations concernant son transfert au club.

Mais Levante a d'abord refusé les conditions posées par Alzira, qui comprenaient la conservation d'un pourcentage sur la valeur de la revente future du joueur, une condition qui a profité au club quatre ans plus tard, puisqu'il a perçu 2,5 millions d'euros après le transfert d'Espí au Real Madrid.

Durant ces négociations laborieuses, Asensio et le père du joueur ont repris contact avec Valence dans une nouvelle tentative de boucler l'affaire, l'attaquant s'étant même rendu au centre d'entraînement du club à Paterna pour y effectuer une nouvelle période d'essai, mais la tentative n'a pas abouti cette fois non plus.

Finalement, Levante a accepté d'accorder à Alzira un pourcentage de 10 % sur la valeur de tout transfert futur du joueur, bien que le club réclamait un pourcentage de 15 %, et Espí est parti à Levante avant de devenir aujourd'hui joueur du Real Madrid.