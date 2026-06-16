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Valdés après le match nul contre l'Arabie saoudite : « Nous sommes en colère et déçus »

F. Valverde
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Arabie saoudite vs Uruguay
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É.-U.

Un joueur du Real Madrid analyse les raisons du repli de performance contre l'équipe nationale saoudienne.

Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen, a admis que le match nul face à l’Arabie saoudite ne satisfaisait pas les joueurs de la « Celeste ». Il a décrit un sentiment de colère et de frustration, malgré le retour tardif de son équipe dans ce premier match de la Coupe du monde 2026.

L’Uruguay a entamé son parcours dans le groupe H par un match nul 1-1 face à l’Arabie saoudite au stade de Miami, lors de la première journée qui a vu également l’Espagne et le Cap-Vert se neutraliser.

Les Saoudiens avaient ouvert lescore par Abdulelah Al-Omari à la 41^e minute, profitant d’une erreur du gardien Fernando Muslera, avant que Maxi Araujo n’égalise pour l’Uruguay à la 80^e minute, suite à une faute du portier Mohammed Al-Owais. La rencontre s’est déroulée au stade de Miami, en Floride.

Valverde a confié au journal espagnol Marca : « Nous avons élevé notre intensité et notre mental en seconde période. C’était notre premier match de Coupe du monde, l’inquiétude et la tension du début nous ont freinés. »

Le milieu du Real Madrid a ajouté : « En seconde période, nous avons enfin imposé notre jeu, suivi à la lettre les consignes de l’entraîneur et élevé notre niveau. Nous sommes évidemment frustrés, mais, en tant que capitaine, je retiens la réaction d’orgueil de tout le groupe. »

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Il a conclu en adressant un message aux supporters présents à Miami : « Je veux souligner l’effort fourni pour arracher ce nul ; le soutien du public nous a donné beaucoup d’énergie. Je remercie tous ceux qui étaient là, et nous allons travailler davantage pour gagner le prochain match. »

Ce partage laisse l’Uruguay et l’Arabie saoudite à égalité avec un point chacun. Lors de la deuxième journée, l’Uruguay défiera le Cap-Vert tandis que l’Arabie saoudite croisera l’Espagne, dans un groupe où tous les scénarios restent ouverts.

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