Valbuena sur l'affaire de la sextape : "C'est enfin un chapitre qui se finit"

L'ancien international tricolore assure être soulagé que l'affaire soit enfin terminée après le renoncement de Karim Benzema à son appel.

Seprt ans après, l'affaire est enfin terminée, en tout cas du point de vue de la justice. Il y a quelques jours, Karim Benzema nnonçait renoncer à son appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis, prononcée à l'automne dernier. De quoi mettre fin à la procédure judiciaire.

"J'étais aussi fatigué de tout cela"

Une décision qui soulage également Mathieu Valbuena, heureux de voir l'affaire se terminer après tant d'années.

C’est enfin un chapitre qui se finit, a-t-il confié dans un entretien à RMC Sports. C’est vrai que moi aussi j’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert.

"Bien évidemment j’ai été beaucoup pénalisé sur le plan sportif. Ce chapitre se termine enfin. Pour moi cela a duré beaucoup trop d’années et beaucoup trop de temps mais c’est la justice.

"Enfin je peux passer à autre chose. Je ne suis pas rancunier du tout et j’ai toujours dit ce que j’avais à dire sur ce qui s’était passé."

"Cela m'a coûté l'équipe de France"

L'ancien milieu de terrain de l'OM a également évoqué les conséquences sportives de cette affaire, lui qui n'a plus été appelé en Bleus depuis son déclenchement.

Cela m’a coûté l’équipe de France. C’est vrai que c’était l’Euro 2016 en France. Dans cette affaire j’ai été la victime, et je le dis encore, quand j’ai reçu des appels anonymes de ces personnes qui ont voulu me faire chanter. Je ne savais pas qui était au bout donc j’ai été au bout de ma démarche", insiste-t-il.

L'article continue ci-dessous

"J'ai eu ma discussion avec Didier Deschamps. Il m’a appelé pour m’annoncer qu’il n’allait pas me prendre pour l’Euro 2016. Je lui ai dit ce que je pensais et que cela n’était pas basé sur des critères sportifs. Il n’était pas d’accord avec moi mais j’ai dit ce que je pensais."

Malgré cela, Valbuena reconnaît le mérite sur le terrain de l'attaquant du Real Madrid : "Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’or.

"Oui, il mérite le Ballon d’or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif et je peux parler sur quelque chose qui s’est passé. Ou on parle football ou on parle extra-football. Malheureusement c’est extra-football mais je suis quand même objectif. Je fais mon bonhomme de chemin, lui aussi, il n’y a aucun problème."