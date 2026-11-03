Vague de colère contre Mourinho : ce qu'il fait ne finira pas bien

L'image controversée de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, sur la pelouse d'El Sardinero n'est pas passée inaperçue. Alors que le défenseur du Racing Santander Álvaro Mantilla hurlait de douleur après une rupture des ligaments croisés qui l'éloignera des terrains jusqu'à la fin de la saison, les caméras captaient le technicien portugais se diriger, furieux, vers le quatrième arbitre.

Cette scène a provoqué la colère de l'ancienne star du Barça José Mari Bakero, qui s'est fendu d'une critique cinglante et directe à l'encontre de Mourinho, dans le but d'éviter que la situation ne se reproduise.

Bakero a commenté, dans des propos rapportés par « Mundo Deportivo », ce qui s'est produit durant la rencontre de dimanche entre le Racing et le Real Madrid, estimant que le comportement de Mourinho reflète une méthode dangereuse à laquelle le technicien portugais est habitué et à laquelle il faut mettre un terme.

Bakero est revenu avec précision sur cette scène douloureuse : « J'ai vu l'image moi-même. Au moment où Mantilla est tombé, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, regardez les images de Mourinho en train de protester auprès du quatrième arbitre et de crier : “Il simule ! Il simule ! Mon Dieu.” Il faut être clairs : les joueurs, et surtout les entraîneurs, doivent faire preuve de plus de prudence et de responsabilité dans de telles situations. »

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L'ancien joueur du Barça ne s'est pas contenté de la critique, mais a appelé à une action officielle et urgente pour mettre fin au chaos des déclarations qui suivent les matchs en Liga, mettant en garde contre de graves conséquences si la situation restait en l'état.

Bakero a ajouté, sur un ton tranchant : « J'irai même plus loin : s'il y a une chose à faire dès maintenant pour changer cette situation dans le championnat espagnol, c'est de former une commission spéciale dont la mission serait de passer en revue toutes les déclarations faites par les joueurs et les entraîneurs après les matchs et de prendre les mesures nécessaires à leur égard, car ce qui se passe de cette façon ne finira pas bien. »