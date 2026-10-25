Va-t-il revenir ? Courtois défie le communiqué officiel du Real Madrid avant le Clasico

Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid, se montre optimiste quant à une possible participation au Clásico face au Barça, prévu ce dimanche, après avoir entamé sa guérison d'une grippe, avec des chances qu'il voyage avec l'équipe pour disputer la rencontre.

Le Real Madrid avait annoncé, ce dimanche matin, l'absence du gardien belge pour la rencontre tant attendue en raison de la maladie, mais Courtois se montre désormais optimiste quant à la possibilité de voyager, de rejoindre l'équipe et de se préparer à participer au match, selon le journal britannique « The Athletic ».

Il convient de rappeler que la délégation du Real Madrid est déjà arrivée à Barcelone, ce dimanche à la mi-journée, sans le gardien belge.

Âgé de 34 ans, Courtois est le gardien titulaire de l'équipe sous la houlette de José Mourinho, puisqu'il a disputé tous les matchs du Real Madrid cette saison, tandis qu'Andriy Lunin, le gardien remplaçant, se prépare à pallier son absence si son indisponibilité venait à être confirmée.

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Les deux gardiens évoluent dans les rangs du Real Madrid depuis 2018, et le gardien ukrainien Lunin a disputé 43 matchs en Liga au cours des cinq dernières saisons, chaque fois que Courtois était absent.

Le Real Madrid adopte une approche prudente concernant la possible participation de Courtois au match de dimanche, puisqu'Ilya Voloshyn, le troisième gardien de l'équipe, a voyagé avec la délégation de l'équipe première.

Voloshyn, qui a évolué avec la sélection ukrainienne des moins de 20 ans, n'a encore jamais disputé le moindre match au niveau d'une équipe première en club.

Sergio Mestre est l'autre gardien figurant dans la liste du Real Madrid pour le match.

Courtois demeure l'un des éléments essentiels du Real Madrid, et il affiche un niveau remarquable avec l'équipe lors de la saison en cours, après avoir asseoir sa place non seulement comme premier gardien du club madrilène, mais aussi comme l'un des meilleurs gardiens du monde, lui qui a gardé sa cage inviolée lors de 98 matchs en Liga.

Courtois dispute sa neuvième saison avec le Real Madrid, qu'il a rejoint en provenance de Chelsea à l'été 2018, et avec lequel il a remporté 12 titres, dont trois en Liga et deux en Ligue des champions.

Le contrat du gardien belge dans la capitale espagnole arrive à son terme à la fin de la saison en cours, mais il devrait prolonger pour 12 mois supplémentaires, afin de rester avec l'équipe jusqu'en 2028.

Le Real Madrid aborde ce match avec un retard de 6 points sur le Barça, leader du classement de la Liga, mais les résultats de l'équipe se sont améliorés ces dernières semaines, après deux victoires contre Séville et Leipzig.