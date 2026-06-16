Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a commenté l’avenir de Michael Olise au Bayern Munich, alors que plusieurs clubs suivent de près le joueur.

En 107 matchs officiels sous le maillot bavarois, l’attaquant totalise 42 buts et 54 passes décisives, des statistiques qui parlent d’elles-mêmes. À seulement 24 ans, Olisse s’est imposé comme une star à Munich et s’est taillé un place de choix dans l’équipe de France engagée en Coupe du monde.

Sa valeur marchande atteint désormais 150 millions d’euros et continue de grimper, alors qu’il avait été recruté 55 millions d’euros à Crystal Palace il y a deux ans.

Didier Deschamps (57 ans), sélectionneur de l’équipe de France, a confié au magazine Sport Bild et au quotidien Bild : « Michael Olise a réalisé des progrès incroyables. Au début, ce n’était pas simple avec nous en équipe de France, mais grâce à sa persévérance et au soutien reçu, il a franchi un cap. »

Les plus grands clubs européens sont donc à l’affût, mais la direction bavaroise, qui détient le joueur sous contrat jusqu’en 2029, n’envisage pas de le céder.

Deschamps comprend la position du Bayern, estimant que sa jeune star est entre de bonnes mains chez le tenant du titre.

Deschamps souligne le rôle déterminant de l’entraîneur Vincent Kompany dans l’ascension fulgurante de l’attaquant : « Il a réalisé une saison exceptionnelle sous sa houlette, marquée par son efficacité et sa forte personnalité. Il continuera à briller s’il reste au Bayern Munich. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, Michael compte parmi les meilleurs joueurs du monde, mais les feux des projecteurs ne lui conviennent pas. Ce qui compte pour lui, c’est le terrain ; c’est là qu’il veut passer sa vie. »