Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a commenté l’avenir de la star des Bleus, Michael Olis, au Bayern Munich, alors que plusieurs clubs manifestent un vif intérêt pour son recrutement.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 42 buts et 54 passes décisives en 107 matchs officiels sous le maillot bavarois. À seulement 24 ans, le natif de Marseille s’est imposé comme une star à Munich et s’est rapidement mué en pilier des Bleus, actuellement en lice pour la Coupe du monde.

Sa valeur marchande atteint désormais 150 millions d’euros et continue de grimper, contre 55 millions lors de son arrivée en provenance de Crystal Palace il y a deux ans.

Didier Deschamps (57 ans), sélectionneur de l’équipe de France, a confié au magazine Sport Bild et au quotidien Bild : « Michael Olis a réalisé des progrès incroyables. Au début, ce fut un peu difficile et éprouvant avec nous en équipe de France. Mais grâce à sa persévérance et au soutien reçu, il a franchi un cap. »

Les plus grands clubs européens sont donc à l’affût, mais la direction bavaroise, qui valorise son joueur à 150 millions d’euros, n’envisage pas de le céder, d’autant que son contrat court jusqu’en 2029.

Deschamps comprend la position du Bayern, estimant que sa jeune star est entre de bonnes mains chez le tenant du titre.

Deschamps souligne le rôle déterminant de l’entraîneur Vincent Kompany dans l’ascension fulgurante de l’attaquant : « Il a réalisé une saison exceptionnelle sous sa houlette, marquée par son efficacité et sa forte personnalité. Il continuera à briller s’il reste au Bayern Munich. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, Michael compte parmi les meilleurs joueurs du monde, mais les feux des projecteurs ne lui conviennent pas. Ce qui compte pour lui, c’est le terrain ; c’est là qu’il veut passer sa vie. »