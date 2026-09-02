Le Real Betis a annoncé, ce mercredi, la signature officielle du milieu de terrain espagnol Dani Ceballos, avec un contrat s'étendant jusqu'à l'été 2029, marquant son retour au club où il a débuté, neuf ans après son départ pour le Real Madrid.

Le retour de Ceballos intervient à un moment palpitant, puisqu'il pourrait effectuer ses grands débuts sous le maillot du Betis face à son ancienne équipe, le Real Madrid, lorsque le club andalou recevra la formation madrilène vendredi prochain en soirée, dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Espagne.

Le Betis a confirmé, sur son site officiel, que Ceballos avait signé un contrat de trois saisons, après un parcours riche avec le Real Madrid, où il a été sacré à 3 reprises en Ligue des champions et à deux reprises en championnat d'Espagne, en plus de plusieurs titres nationaux et continentaux. Il avait également remporté la Coupe d'Angleterre avec Arsenal durant sa période de prêt au club londonien.

La confrontation de vendredi revêt un caractère particulier pour Ceballos, qui a vécu une saison difficile avec le Real Madrid sous la direction de l'ancien entraîneur Alvaro Arbeloa, après avoir progressivement disparu de ses plans sportifs.

Les rapports du journal espagnol « Marca » ont indiqué que la relation entre les deux parties était arrivée dans une impasse à la suite d'une réunion tendue au sein de la cité sportive, au cours de laquelle Ceballos avait demandé à ne plus parler avec l'entraîneur jusqu'à la fin de la saison, avant d'être écarté de la liste de l'équipe lors de la confrontation face au Betis la saison dernière, ce qui a renforcé les spéculations quant à la fin de son avenir avec le club madrilène.

Des rapports de presse ont également souligné qu'Arbeloa avait justifié la mise à l'écart du joueur en affirmant qu'il ne convoquait que les joueurs qu'il jugeait adéquats, tandis que des médias espagnols ont assuré que le différend entre l'entraîneur et le joueur avait été l'une des principales raisons de l'éloignement de Ceballos des terrains durant les derniers mois de la saison, avant son départ définitif du Real Madrid cet été.

Ceballos a désormais rendez-vous avec son premier test sous le maillot du Betis, et il pourrait avoir une occasion idéale de répondre sur le terrain, lorsqu'il affrontera le Real Madrid quelques jours seulement après son retour dans son club formateur.

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