La malédiction du club d'Al-Nassr a continué de poursuivre l'ancien gardien d'Arsenal, au point de le menacer d'un arrêt définitif du football, malgré ses 37 ans.

Il s'agit du Colombien David Ospina, gardien de but du club mexicain de l'Atlante, qui a déjà porté les couleurs d'Arsenal entre 2014 et 2018, puis de Naples jusqu'en 2022, avant de rejoindre Al-Nassr où il est resté jusqu'en 2024.

L'émission colombienne « Pereira En Vivo » a indiqué qu'Ospina traverse une période difficile avec son nouveau club mexicain, l'Atlante, en raison d'une blessure contractée avec Al-Nassr il y a trois ans, plus précisément en 2023.

Le gardien colombien avait été absent d'Al-Nassr de janvier à novembre 2023, après avoir subi une opération chirurgicale en raison d'une grave blessure au coude droit.

L'émission colombienne a précisé que Miguel Herrera, l'entraîneur de l'Atlante, a confirmé qu'Ospina sera évalué par les spécialistes du club au sujet de la blessure dont il souffre au coude droit, alors que ses effets persistent, avant de fixer son avenir.

Cela intervient bien que le joueur de 37 ans ait rejoint récemment le club mexicain, lors de l'actuelle période des transferts estivaux, dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec le club colombien de l'Atlético Nacional.

Selon « Pereira En Vivo », Ospina a reporté sa préparation pour la nouvelle saison et s'est déplacé pour subir de nouveaux examens médicaux, dont les résultats trancheront la question de son transfert à l'Atlante ou de la nécessité d'un nouveau traitement avant son retour sur les terrains.

Il convient de rappeler que le gardien colombien n'a disputé que 29 matches avec Al-Nassr sur deux saisons complètes en raison de sa blessure, encaissant 21 buts, tout en gardant sa cage inviolée à 14 reprises.