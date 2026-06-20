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Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

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Va-t-il prendre les commandes des Lions de l’Atlas ? Le mystère entourant la présence de Guardiola lors du match Maroc-Écosse persiste

Écosse vs Maroc
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P. Guardiola
Maroc

L'Espagnol Pep Guardiola, ex-mentor de Manchester City, a assisté à la rencontre Maroc-Écosse, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Les Lions de l'Atlas l'ont emporté 1-0.

L’ancien mentor des Citizens, désormais libre sur le marché des entraîneurs, a suivi la rencontre depuis la tribune du stade de Boston (Massachusetts, États-Unis).

Selon les informations recueillies par ESPN, Guardiola a assisté à la rencontre à l’invitation de Qatar Airways, également l’un des sponsors de Manchester City. 

Il est entré dans l’enceinte accompagné de son équipe de sécurité et s’est installé dans l’une des loges de la « Red Zone », offrant une vue dégagée sur la pelouse.

L’entraîneur espagnol a toutefois quitté discrètement le stade une quinzaine de minutes avant le coup de sifflet final.

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Sa présence a alimenté les spéculations parmi les supporters marocains : selon certaines rumeurs au Maroc, il pourrait prendre les rênes des Lions de l’Atlas après la Coupe du monde, même si aucune confirmation officielle n’a été apportée.

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