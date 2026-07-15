Va-t-il prendre l'Angleterre à contre-pied ?... Scaloni envisage un revirement tactique

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, s’apprête à opérer des changements tactiques majeurs avant d’affronter l’Angleterre mercredi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, dans l’espoir de guider les « Tango » vers une deuxième finale consécutive et un quatrième titre de leur histoire.

Selon le site Sport Bible, qui cite le journal argentin Ole, le sélectionneur a testé deux schémas tactiques à l’entraînement et pourrait revoir à la fois le style de jeu et la composition de son onze de départ.

L’Albiceleste a atteint le dernier carré après deux prolongations face au Cap-Vert puis à la Suisse, et a dû s’appuyer sur une remontada tardive contre l’Égypte en huitièmes, inscrivant trois buts en seulement treize minutes.

Tout au long de la compétition, l’Albiceleste a souvent vécu de ses éclairs de génie individuels, à l’image de son capitaine Lionel Messi, 39 ans, qui dispute probablement sa dernière Coupe du monde et caracole en tête des buteurs avec huit réalisations.

Enzo Fernández et Julián Álvarez ont certes brillé par intermittence, mais la machine collective n’a pas encore tourné à plein régime, ce qui incite le staff à revoir sa copie avant d’affronter les Three Lions.

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La moyenne d’âge de l’effectif, proche de 29 ans, et l’absence de véritables ailiers ont conduit Scaloni à aligner un quatuor axial (Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes) tout en offrant à Messi une liberté totale dans le dernier tiers.

Bien que Messi ait parcouru près de 47 % de la distance totale à pied durant le tournoi, il demeure le meilleur buteur de cette Coupe du monde.

Selon certaines sources, Scaloni songerait à aligner Giuliano Simeone ou Tiago Almada d’entrée de jeu pour remplacer le duo Julián Álvarez-Lautaro Martínez et apporter de nouvelles options offensives, tandis que Nico Paz, Nico González et Valentin Barco demeurent des options crédibles.

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