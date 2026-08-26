Dans un revirement inattendu qui pourrait rebattre toutes les cartes, la Fédération algérienne de football s'est rapprochée de la désignation du nouveau sélectionneur de l'Algérie, mais les dernières heures ont vu un concurrent de poids entrer avec force dans les négociations.

Comme nous l'avions révélé précédemment, l'Uruguayen Gustavo Poyet (58 ans) était le candidat le plus en vue pour diriger les Verts, sa carrière, sa personnalité passionnée et son expérience internationale ayant séduit les responsables de la FAF, dans un profil qui contraste totalement avec ce qu'a proposé Vladimir Petković.

Bien que la candidature de Poyet soit très solide et remplisse tous les critères internes, et qu'elle ait fait l'unanimité au sein de la direction algérienne, tout rebondissement de dernière minute pourrait entraver la conclusion de l'accord.

Un concurrent de dimension mondiale entre dans la course

Selon le site français « Foot Mercato », un autre grand nom est entré avec force dans la course : l'Espagnol Roberto Martínez, ancien sélectionneur de la Belgique et du Portugal, qui a manifesté un enthousiasme considérable et inattendu à l'idée d'entraîner la sélection algérienne.

Des sources ont révélé que Martínez a été impressionné par les talents et l'immense potentiel dont regorge la sélection algérienne, et qu'il est désormais prêt à vivre cette passionnante expérience africaine.

Preuve manifeste de son désir ardent de mener à bien le projet, Martínez s'est dit prêt à faire d'importantes concessions sur ses exigences financières pour s'adapter au budget de la Fédération algérienne, et a même surpris tout le monde en acceptant la nomination d'un entraîneur adjoint algérien au sein de son staff technique, un geste porteur d'un grand message de respect envers le football algérien.

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Un CV impressionnant

Martínez possède une vaste expérience au plus haut niveau : il a dirigé la sélection belge pendant six ans, réalisant avec elle un exploit historique en décrochant la troisième place à la Coupe du monde 2018 après une défaite douloureuse 1-0 face à la France en demi-finale, avant de passer les quatre dernières années à la tête de la sélection du Portugal, sans oublier sa remarquable expérience avec Everton en Premier League.