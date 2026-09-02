Va-t-il geler le joueur ? L'Atlético Madrid se retranche derrière le passé pour contrecarrer le plan de Barcelone et Álvarez

La période des transferts estivaux s'est achevée sur le résultat qu'anticipait l'Atlético Madrid concernant le dossier de son joueur Julian Alvarez, à savoir le maintien du joueur dans ses rangs.

L'Atlético Madrid a maintenu sa position et n'a pas bougé d'un pouce depuis que cette affaire a pris de l'ampleur, notamment après qu'Alvarez a déclaré, lors de sa participation à la Coupe du monde, son désir de partir.

Le journal « Mundo Deportivo » a affirmé qu'au stade Wanda Metropolitano, la question était considérée comme close depuis plusieurs jours, avec le retour du joueur aux entraînements après une absence de plusieurs jours de la routine habituelle de l'équipe en raison d'une « maladie » qui n'a pas été révélée.

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L'annonce par le club catalan du recrutement de Gabriel Jesus n'a pas contribué à apaiser les spéculations entourant l'attaquant de l'Atlético Madrid, bien au contraire : il est désormais évident que cette question restera en suspens. Et cela n'a rien de surprenant pour les Rojiblancos, qui savent que ce sujet les poursuivra tout au long de la saison, quel que soit le résultat.

Dans les bureaux du Metropolitano, il est clair que si des matches de Ligue des champions et de Coupe se disputent, et s'il y a des confrontations directes pour un titre comme la Supercoupe, les messages liant le joueur au Barça, comme cela s'est produit la saison dernière, se répéteront.

À l'Atlético Madrid, on est parfaitement conscient que plus ces incidents se répètent, plus la situation empire avec le Barça. Et le club madrilène adresse le même message que celui qu'il a délivré tout au long de la période des transferts estivaux : pour le Barça, le montant de la clause libératoire dans le contrat de Julian Alvarez s'élève à 490 millions d'euros.

Le directeur général de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a clarifié sa position dans ses récentes déclarations. Le Barça peut-il espérer une meilleure situation lors du mercato hivernal, la saison prochaine, ou même dans les années à venir ? À ce jour, la réponse est non.

Marín a déclaré, lors du tirage au sort de la Ligue des champions il y a une semaine : « Je suis dans le monde du football depuis plus de trente ans, c'est ma parole, et c'est l'une des rares choses que je possède. Et tant que je serai directeur général, Alvarez ne rejoindra pas le Barça, c'est une certitude. »

C'est le message qui résonne dans les bureaux du club. Pour l'Atlético, il s'agit d'un geste stratégique, qui envoie le message qu'ils ne renonceront pas à leurs stars s'ils peuvent les défendre.

Ceux qui pensent que Julian ne peut pas honorer son contrat avec l'Atlético, compte tenu de son coût et de son salaire actuel, oublient des cas comme celui de Thomas Lemar, qui fut le transfert le plus cher de l'histoire du club à l'époque, et qui est resté cloué sur le banc de l'Atlético, sans grand relief et avec l'un des plus hauts salaires, sans que le club ne s'effondre pour autant.

Ou prenons les cas de Saúl et de Víctor Machín « Vitolo », qui ressemblent à celui du Français en termes de coût, de salaire et de statut.

En d'autres termes, si Julian maintient sa position ou si le Barça ne recule pas, l'Atlético dispose d'exemples suffisants pour garantir la capacité du club à relever le défi.

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