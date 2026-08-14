Comme le rapporte le journaliste turc renommé Yagiz Sabuncuoglu, Trabzon a trouvé un accord avec l’attaquant Darwin Nunez. Les négociations potentiellement compliquées avec son club, Al-Hilal, seraient toutefois toujours en cours.

Le grand club saoudien a en effet seulement l’an dernier versé 53 millions d’euros d’indemnité de transfert à Liverpool pour Nunez. Le contrat de l’Uruguayen court encore jusqu’en 2028, et Al-Hilal ne voudra donc certainement pas le vendre en dessous de sa valeur. Le montant réclamé n’est pas précisé dans le rapport de Sabuncuoglu.

Sur le plan salarial, Nunez devrait en tout cas consentir à un effort en cas de transfert vers le troisième du dernier exercice de Süper Lig. Alors qu’il toucherait environ 15 millions d’euros nets par an à Al-Hilal, Trabzonspor ne pourrait, selon les informations disponibles, lui offrir au maximum que huit millions d’euros par an.

Darwin Nunez bientôt en action avec Mohamed Salah à Trabzonspor ?

Dans le même temps, Al-Hilal est tout à fait ouvert à une vente de Nunez. Le joueur de 27 ans a en effet été écarté sans ménagement début février après l’arrivée de Karim Benzema.

En raison de la stricte règle concernant les étrangers en Saudi Pro League, Al-Hilal a dû retirer un joueur étranger de son effectif pour le championnat national, et le choix s’est porté sur Nunez. L’attaquant n’a ensuite disputé que deux matches d’AFC Champions League jusqu’à la mi-février et n’a désormais plus joué le moindre match officiel depuis six mois. Auparavant, il avait inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 24 matches avec Al-Hilal.

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À Trabzonspor, Nunez retrouverait une vieille connaissance célèbre. Entre 2022 et 2025, l’international uruguayen a évolué dans l’attaque de Liverpool aux côtés de Mohamed Salah, qui, après son départ d’Anfield Road, a récemment signé librement à Trabzon au milieu d’un énorme battage médiatique.

Avec l’Égyptien et peut-être Nunez, le club historique du nord-est de la Turquie veut bousculer les clubs stambouliotes, avec le champion en série Galatasaray en tête, et viser un premier titre depuis 2022.

Concernant la formule du transfert, Trabzonspor aurait en tête un prêt avec option d’achat. Reste à voir si Al-Hilal l’acceptera.

Avec l’indemnité de transfert à peu près attendue, Nunez franchirait en tout cas, en tant que neuvième joueur de l’histoire, la barre des 200 millions d’euros en ce qui concerne les montants de transferts payés pour lui au cours de sa carrière. Au moins 16 millions d’euros seraient nécessaires pour cela. À ce jour, un total de 184 millions d’euros a été déboursé pour l’ancien joueur de Liverpool.