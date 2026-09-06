Le Marocain Reda Slim, joueur d'Al Ahly d'Égypte, a révélé la vérité sur les informations qui circulent concernant un accord trouvé pour résilier son contrat à l'amiable avec le club cairote, en vue d'un retour à l'AS FAR de Rabat.

La saison dernière, Slim a évolué en prêt à l'AS FAR de Rabat, qu'il a réussi à mener jusqu'à la finale de la Ligue des champions d'Afrique, avant la défaite face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Dans un communiqué officiel publié sur son compte « Instagram », Slim a déclaré : « Certains articles de presse et pages de réseaux sociaux ont relayé des rumeurs faisant état d'un accord trouvé pour résilier mon contrat à l'amiable avec le club d'Al Ahly d'Égypte, et d'un retour imminent dans les rangs de l'AS FAR, mais ces informations sont dénuées de tout fondement. »

Et d'ajouter : « Je me concentre actuellement pleinement sur ma préparation physique et technique, afin d'afficher le meilleur niveau et d'entrer dans les choix du staff technique pour concurrencer pour les postes de titulaire au sein du club d'Al Ahly d'Égypte. »

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