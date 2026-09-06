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imago-sport-1056260642.jpgSebastian Frej
Abobakr El Mokadem

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Va-t-il faire son retour à l'AS FAR ? Reda Slim clarifie la vérité sur la résiliation de son contrat avec Al Ahly dans un communiqué officiel

Mercato
Arab Contractors vs Al Ahly SC
Arab Contractors
Al Ahly SC
Premier League
Botola Pro
FAR Rabat
R. Slim
Égypte
Maroc

a joué la saison dernière en prêt au club marocain

Le Marocain Reda Slim, joueur d'Al Ahly d'Égypte, a révélé la vérité sur les informations qui circulent concernant un accord trouvé pour résilier son contrat à l'amiable avec le club cairote, en vue d'un retour à l'AS FAR de Rabat.

La saison dernière, Slim a évolué en prêt à l'AS FAR de Rabat, qu'il a réussi à mener jusqu'à la finale de la Ligue des champions d'Afrique, avant la défaite face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Dans un communiqué officiel publié sur son compte « Instagram », Slim a déclaré : « Certains articles de presse et pages de réseaux sociaux ont relayé des rumeurs faisant état d'un accord trouvé pour résilier mon contrat à l'amiable avec le club d'Al Ahly d'Égypte, et d'un retour imminent dans les rangs de l'AS FAR, mais ces informations sont dénuées de tout fondement. »

Et d'ajouter : « Je me concentre actuellement pleinement sur ma préparation physique et technique, afin d'afficher le meilleur niveau et d'entrer dans les choix du staff technique pour concurrencer pour les postes de titulaire au sein du club d'Al Ahly d'Égypte. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums « Kooora ».


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