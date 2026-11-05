Va-t-il être honoré ? La Fédération portugaise réagit officiellement à la retraite internationale de Cristiano Ronaldo

La Fédération portugaise de football a publié un communiqué officiel, après l'annonce de Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, de sa retraite internationale, ce jeudi.

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection du Portugal, a annoncé sa retraite au niveau international dans une surprise retentissante, après avoir affirmé précédemment son souhait de continuer, rejoignant ainsi son rival historique Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite il y a environ un mois.

La Fédération portugaise a déclaré dans son communiqué : « La Fédération portugaise de football exprime sa plus profonde et sincère gratitude envers son capitaine éternel, Cristiano Ronaldo, qui a annoncé aujourd'hui sa retraite définitive de la sélection nationale. »

Elle a poursuivi : « Avec un profond sentiment de gratitude et une immense admiration, la Fédération portugaise de football rend hommage publiquement et remercie Cristiano Ronaldo pour l'exceptionnel parcours au cours duquel il a servi notre pays. »

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Elle a ajouté : « Notre capitaine n'était pas seulement un athlète d'exception, mais un leader inspirant, un exemple de dévouement et le symbole ultime de l'esprit de notre équipe nationale. Tout au long d'une carrière internationale légendaire, marquée par 234 matchs internationaux et 146 buts, le capitaine a porté le pays sur ses épaules, battu des records et mené l'équipe vers des moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du football national. »

La Fédération portugaise a continué : « Chaque goutte de sueur, chaque but décisif, chaque brassard de capitaine qu'il a porté avec fierté sur le terrain reflète son amour absolu pour notre maillot. »

Elle a enchaîné : « Son dévouement et son héritage dépassent les limites du terrain. Cristiano Ronaldo a élevé le nom du Portugal et inspiré des générations de jeunes qui rêvent de suivre ses traces. Pour beaucoup d'entre nous, il est le meilleur joueur de tous les temps ! »

Elle a poursuivi : « C'est pourquoi la Fédération portugaise de football refuse de laisser cet adieu se faire sans un hommage digne de ce nom. Notre volonté ferme et profonde est d'organiser, de planifier, de participer et de collaborer activement à ce qui sera toujours un hommage à la hauteur de la grande carrière de Cristiano Ronaldo, où les supporters et le pays pourront applaudir et célébrer, une nouvelle fois, le joueur qui nous a tant donné. »

Elle a conclu : « Merci pour tout, capitaine, ceci sera toujours ta maison, en route vers le but numéro 1000. »