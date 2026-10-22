Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, se retrouve dans une nouvelle confrontation qui pourrait avoir des répercussions sur son avenir à la tête de l'institution, après que ses différends avec le Real Madrid ont pris une tournure judiciaire. Un développement qui a rouvert le dossier de sa relation avec les institutions sportives espagnoles et soulevé des interrogations sur les sanctions auxquelles il pourrait faire face dans les prochains temps.

Une action gouvernementale contre Tebas

Selon ce qu'a publiéle journal AS, le gouvernement espagnol a annoncé jeudi que le Conseil supérieur des sports avait décidé d'agir de sa propre initiative et de déposer une plainte contre Tebas auprès du Tribunal administratif du sport, en raison de ses déclarations dans lesquelles il a comparé les méthodes de communication du Real Madrid et de sa chaîne de télévision à la propagande nazie associée au nom de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

La semaine dernière, Tebas avait évoqué ce qu'il a qualifié de « mécanismes de propagande utilisés par Goebbels », en référence aux méthodes de communication adoptées par le Real Madrid, ce qui a poussé le Conseil supérieur des sports à demander au tribunal compétent d'évaluer si ces déclarations constituent une infraction grave portant atteinte à la dignité ou au prestige du sport, conformément à la loi sportive espagnole.

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Le Conseil a précisé que le respect mutuel entre les personnalités et les institutions sportives représente un pilier essentiel pour préserver un environnement fondé sur la coexistence et le fair-play, soulignant que le Tribunal administratif du sport se chargera d'évaluer dans quelle mesure les textes juridiques s'appliquent aux déclarations du président de la Ligue espagnole.

Risque-t-il une suspension ?

L'une des répercussions potentielles les plus importantes réside dans le fait que Tebas pourrait écoper d'une sanction de suspension de ses fonctions, si le tribunal conclut à l'existence d'une infraction passible de sanction. Toutefois, le renvoi de la plainte ne signifie pas qu'une décision de condamnation ou de destitution a été prise, car tout dépend de l'évaluation par le tribunal des faits et des textes juridiques concernés.

Tebas avait auparavant défendu ses déclarations, affirmant que la comparaison se limitait aux méthodes de propagande et de communication, et ne visait ni l'idéologie nazie ni les supporters du Real Madrid.

Il a par ailleurs critiqué le président du Conseil supérieur des sports, José Manuel Rodríguez Uribes, en raison de l'éventuel renvoi de l'affaire, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles une mesure similaire n'a pas été prise à l'encontre des déclarations de Florentino Pérez, président du Real Madrid, concernant l'injustice dont le club serait victime dans la course aux titres en raison des décisions arbitrales.

Une plainte en retour ouvre un nouveau front

Dans un développement parallèle, l'association « Transparence et démocratie dans le sport » a annoncé son intention de déposer dans les prochains jours une plainte pénale contre le président du Conseil supérieur des sports et son adjoint chargé des affaires juridiques sportives, pour suspicion d'infractions administratives liées à un manquement au devoir.

Miguel Ángel Galán, président de l'association, a déclaré que neuf plaintes antérieures contre Tebas restent en suspens depuis plus d'un an sans avoir été renvoyées devant le Tribunal administratif du sport, alors que la loi, selon ses dires, impose leur renvoi.

Ainsi, le dossier se retrouve face à deux voies parallèles : une plainte gouvernementale visant à évaluer les déclarations de Tebas, et une action en retour qui met en doute la manière dont le Conseil supérieur des sports a traité des plaintes antérieures.

Entre ces deux voies, l'avenir du président de la Ligue espagnole reste lié à ce que décideront les instances judiciaires compétentes.







