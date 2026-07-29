Ce fut une démonstration de force qui s’est déroulée le 12 août 2018 lors du duel de Kreisliga entre l’ASC Cranz-Estebrügge II et le TSV Buxtehude-Altkloster. Le score final fut de 6-2 pour les visiteurs. L’homme du match, impressionnant : Simon Rödder. Il avait inscrit quatre buts en seulement 31 minutes de jeu.

« Simon est techniquement affûté, percutant, rapide et possède une frappe précise », s’enthousiasmait à l’époque son entraîneur au TSV, Horst Richters, auprès du Stader Tageblatt au sujet de l’avant-centre, qui avait appris à jouer au football au TSV et était toujours resté fidèle au club, hormis une parenthèse d’un an au Buxtehuder SV. Mais il y avait un hic, que le journal résumait ainsi : « Point négatif : il est rarement là. »

Déjà à l’époque, Rödder naviguait entre terrains de village et élite académique. En raison de ses études de gestion d’entreprise à Münster puis de son séjour au Portugal, il n’était disponible pour Buxtehude que de manière extrêmement sporadique. Sur kicker, on trouve encore le profil joueur de Rödder. Son bilan y est de cinq matches, huit buts.

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Quel rôle Simon Rödder occupe-t-il au BVB ?

Aujourd’hui, le désormais âgé de 31 ans ne fait plus trembler les filets en Kreisliga de Stade. Depuis août 2025, Rödder travaille pour le Borussia Dortmund. Son titre officiel au BVB est : conseiller du directeur général sportif & cellule de pilotage des négociations.

Le directeur général sportif Lars Ricken avait spécialement créé ce nouveau profil de poste. Le quinquagénaire expliquait ainsi, il y a un an, cette décision stratégique en matière de personnel : « Étant donné que le football professionnel brasse des montants énormes, il est de ma responsabilité de faire en sorte que nous continuions aussi à progresser dans le domaine de la conduite des négociations. C’est pourquoi j’ai créé la cellule de pilotage des négociations. Pour la diriger, nous avons pu recruter en Simon Rödder un expert reconnu, qui me soutient en même temps comme conseiller sur d’autres sujets. » Ricken ajoutait : « Auparavant, il travaillait dans un cabinet de conseil en management spécialisé dans les négociations, où il était responsable du secteur sportif. Avec ce profil, il nous aidera à rendre les processus sportifs encore plus professionnels et plus efficaces. »

Depuis, Rödder est lui aussi à la table lorsque le BVB mène des négociations. Récemment, il faisait partie de la délégation autour du directeur sportif Ole Book, qui a obtenu à Genk la percée dans les discussions concernant le transfert du milieu de terrain Konstantinos Karetsas. C’est aussi à Rödder qu’il reviendra désormais de dénouer le feuilleton autour de Said El Mala, joueur de Cologne.

Retrouvez ici un portrait détaillé de Konstantinos Karetsas !

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Simon Rödder a débuté dans le football professionnel au VfL Wolfsburg

Le CV de Rödder, avant son arrivée à Dortmund, est extrêmement passionnant et varié. Ne serait-ce que parce qu’il n’est pas un ancien pro classique qui aurait glissé dans des fonctions dirigeantes après la fin de sa carrière. On pourrait sans doute le qualifier d’analyste de données et de stratège de la négociation, à l’interface entre management, science et économie comportementale.

Dès son master en marketing, le potentiel particulier de Rödder s’est manifesté. En février 2018, il a été admis dans le très convoité programme WiWi-Talents destiné aux surdoués. Dans la spécialisation marketing du département des sciences économiques, il s’est imposé face à bien plus de 150 candidats et a décroché l’une des 16 places tant convoitées. Cela s’accompagnait d’une inscription dans le réputé WiWi-Talents Book, directement envoyé aux 500 principaux décideurs en matière de recrutement en Allemagne.

Rödder a obtenu son CEMS Master in International Management à la Nova SBE de Lisbonne et à la prestigieuse ESADE Business School en Espagne. Cette formation comprenait également un vaste projet de recherche avec le prestigieux cabinet de conseil McKinsey & Company, consacré à l’industrie mondiale du football et à l’évaluation réaliste des joueurs professionnels. Il avait en outre déjà acquis une expérience pratique dans le secteur professionnel dès 2013, à l’occasion d’un court stage en Football Operations Management au VfL Wolfsburg.

Le déclic de Rödder : « Le potentiel inexploité de négociations habiles »

Par la suite, Rödder a plongé en profondeur dans l’univers du scouting basé sur les données. Au sein de l’entreprise technologique néerlandaise SciSports - une émanation de l’université de Twente, élue en 2017 à Cardiff start-up sportive la plus innovante au monde -, il a pris la responsabilité de l’activité dans la région DACH ainsi qu’en Europe du Sud.

Lorsque le fondateur de SciSports, Giels Brouwer, et Rödder ont présenté leur approche au pays de Galles devant des représentants de l’UEFA, d’Adidas, d’Amazon et de Microsoft, il s’agissait de combler le fossé entre les experts des données et les décideurs du football. Rödder formait les clubs et les directeurs sportifs à remplacer le traditionnel feeling par des métriques comme les Expected Goals (xG) ou les Expected Assists (xA). Parmi les 14 clubs qu’il accompagnait sur le long terme figuraient notamment l’Eintracht Francfort, le Hertha BSC, le FC Bâle et le Rapid Vienne.

Mais Rödder ne s’est pas arrêté à la simple analyse des données. Grâce aux échanges approfondis avec les planificateurs d’effectif, il a connu une sorte de déclic. Rödder le décrivait un jour ainsi : « L’étroite collaboration avec les directeurs sportifs lors du recrutement des joueurs m’a ouvert les yeux sur le potentiel relativement inexploité de négociations habiles. »

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Rödder a utilisé les rumeurs autour de Ronaldo et du BVB comme étude de cas

Rödder a ensuite rejoint The Gap Partnership, un cabinet mondial de conseil en négociation. Il y a gravi les échelons jusqu’au poste de Negotiation Consultant & Coach, dirigé le secteur sportif mondial et approfondi ses connaissances en économie comportementale et en psychologie de la négociation. Dans un article spécialisé, il a expliqué pourquoi les transferts sont particulièrement vulnérables aux logiques erronées : contrairement aux marchés de l’économie libre, il n’existe ainsi pas, dans le football, de « valeur marchande » objective. Les prix naissent bien davantage uniquement de la pression exercée lors des négociations.

Fait curieux : c’est précisément le BVB que Rödder utilisait à l’époque comme étude de cas dans son texte. Il analysait les rumeurs autour d’une signature de Cristiano Ronaldo en 2022 et montrait comment une telle mégastar, malgré son âge avancé et des coûts totaux énormes, pourrait multiplier d’un coup la valeur commerciale de la marque Dortmund - par exemple sur le marché asiatique.

Depuis, il transmet tout ce savoir : en coopération avec la DFB et la DFL, il conçoit et dirige des ateliers spécialisés pour les directeurs généraux de Bundesliga. Coût : 5 900 € par personne. On y traite de questions telles que : comment briser le pouvoir des agents de joueurs dans les négociations ? Comment utiliser les bonus comme levier stratégique de négociation ? Comment éviter les erreurs émotionnelles sous une forte pression temporelle au Deadline Day ?

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Simon Rödder a échoué dans l’émission télévisée « Die Höhle der Löwen »

Parallèlement, Rödder regardait aussi au-delà du seul sport. Avec son père Oliver, menuisier de formation, qui a étudié l’architecture d’intérieur et fondé un bureau de planification pour la transformation de bâtiments, il a lancé en 2021 la société EasyMirror GmbH.

L’entreprise commercialise des miroirs en plastique incassables, pouvant être percés et résistants aux intempéries pour les installations équestres, les salles de sport ou les jardins. En septembre 2022, Rödder a même présenté le produit dans l’émission télévisée « Die Höhle der Löwen » sur VOX, afin d’obtenir de potentiels investisseurs 180 000 euros pour 15 % des parts de l’entreprise. Cette tentative a toutefois échoué.

En fin de compte, le parcours de Rödder incarne la professionnalisation progressive du football moderne : là où l’on misait autrefois davantage sur l’intuition et l’instinct, ce sont aujourd’hui les calculs de probabilité et la psychologie de la négociation qui dominent. Ses années de buteur occasionnel adroit en Kreisliga sont derrière lui. Mais aujourd’hui encore, Rödder fait partie d’une équipe. Une équipe qui pose les jalons pour qu’au BVB, idéalement, beaucoup de buts soient marqués à l’avenir, tout en en encaissant peu.

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