Ce fut une démonstration de force, qui s’est jouée le 12 août 2018 lors du duel de Kreisliga entre l’ASC Cranz-Estebrügge II et le TSV Buxtehude-Altkloster. Le score final a été de 6-2 pour les visiteurs. L’homme du match, de très loin : Simon Rödder. Il avait inscrit quatre buts en seulement 31 minutes de jeu.

« Simon est techniquement très doué, il sait s’imposer, il est rapide et il a une frappe précise », s’enthousiasmait son entraîneur de l’époque au TSV, Horst Richters, dans le Stader Tageblatt au sujet de l’avant-centre, qui avait appris à jouer au football au TSV et était toujours resté fidèle au club, à l’exception d’une parenthèse d’un an au Buxtehuder SV. Mais il y avait un hic, que le journal résumait ainsi : « Le problème : il est rarement là. »

Dès cette époque, Rödder faisait déjà la navette entre les terrains de village et l’élite académique. En raison de ses études de gestion d’entreprise à Münster puis de son séjour au Portugal, il n’était la plupart du temps disponible pour les Buxtehudois que de façon extrêmement sporadique. Sur kicker, on trouve encore le profil de joueur de Rödder. Son bilan y est de cinq matches pour huit buts.

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Quel est le rôle de Simon Rödder au BVB ?

Aujourd’hui, le joueur désormais âgé de 31 ans ne fait plus trembler les filets en Kreisliga à Stade. Depuis août 2025, Rödder travaille pour le Borussia Dortmund. Son titre officiel au BVB est : conseiller du directeur général sportif et cellule de pilotage de la conduite des négociations.

Le directeur général sportif Lars Ricken avait spécialement créé ce nouveau profil de poste. Il y a un an, l’homme de 50 ans expliquait ainsi cette décision stratégique en matière de personnel : « Comme le football professionnel brasse des montants énormes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que nous continuions aussi à nous développer dans le domaine de la conduite des négociations. C’est pourquoi j’ai créé la cellule de pilotage de la conduite des négociations. Pour la diriger, nous avons pu recruter en Simon Rödder un expert reconnu, qui me soutient en même temps comme conseiller sur d’autres sujets. » Ricken ajoutait : « Auparavant, il travaillait dans un cabinet de conseil en management spécialisé dans les négociations, où il était responsable du secteur sportif. Avec ce profil, il va nous aider à rendre les processus dans le sport encore plus professionnels et plus efficaces. »

Depuis, Rödder est lui aussi autour de la table lorsque le BVB mène des négociations. Dernièrement, il faisait partie de la délégation autour du directeur sportif Ole Book, qui a obtenu à Genk la percée dans les discussions concernant le transfert du milieu de terrain Konstantinos Karetsas. Il appartiendra désormais aussi à Rödder de dénouer la situation dans le poker autour de Said El Mala, de Cologne.

Retrouvez ici un portrait détaillé de Konstantinos Karetsas !

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Simon Rödder a débuté dans le football professionnel au VfL Wolfsburg

Le CV de Rödder, avant son arrivée à Dortmund, est extrêmement passionnant et varié. Ne serait-ce que parce qu’il n’est pas un ancien professionnel classique qui a glissé dans les fonctions dirigeantes après la fin de sa carrière. On pourrait sans doute le qualifier d’analyste de données et de stratège de la négociation à l’interface entre management, science et économie comportementale.

Dès son master en marketing, le potentiel particulier de Rödder s’était révélé. En février 2018, il a été admis dans le très convoité programme WiWi-Talents pour les surdoués. Dans la spécialisation marketing du département des sciences économiques, il s’est imposé face à bien plus de 150 candidats et a décroché l’une des 16 places convoitées. Cela s’accompagnait d’une inscription dans le prestigieux WiWi-Talents Book, qui est envoyé directement aux 500 principaux décideurs en matière de recrutement en Allemagne.

Rödder a achevé son CEMS Master in International Management à la Nova SBE de Lisbonne et à la prestigieuse ESADE Business School en Espagne. Cette formation comprenait également un vaste projet de recherche avec le prestigieux cabinet de conseil McKinsey & Company, consacré au secteur mondial du football et à l’évaluation réaliste des joueurs professionnels. Il avait aussi déjà acquis une expérience pratique dans le milieu professionnel dès 2013, lors d’un court stage au Football Operations Management du VfL Wolfsburg.

Le moment de déclic de Rödder : « Le potentiel inexploité des négociations habiles »

Ensuite, Rödder s’est plongé en profondeur dans l’univers du scouting fondé sur les données. Au sein de l’entreprise technologique néerlandaise SciSports - une émanation de l’université de Twente, récompensée en 2017 à Cardiff comme la startup sportive la plus innovante au monde -, il a pris la responsabilité de l’activité dans la région DACH ainsi qu’en Europe du Sud.

Lorsque le fondateur de SciSports, Giels Brouwer, et Rödder présentaient alors leur approche au pays de Galles devant des représentants de l’UEFA, d’Adidas, d’Amazon et de Microsoft, l’objectif était de combler le fossé entre les experts de la donnée et les décideurs du football. Rödder formait les clubs et les directeurs sportifs à remplacer l’intuition classique par des métriques comme les Expected Goals (xG) ou les Expected Assists (xA). Parmi les 14 clubs qu’il a accompagnés sur le long terme figuraient notamment l’Eintracht Francfort, le Hertha Berlin, le FC Bâle et le Rapid Vienne.

Mais Rödder ne s’est pas arrêté à la simple analyse des données. Grâce à ses nombreux échanges avec des responsables de l’effectif, il a connu une sorte de déclic. Rödder l’avait un jour décrit ainsi : « La collaboration étroite avec les directeurs sportifs lors du recrutement de joueurs m’a ouvert les yeux sur le potentiel relativement inexploité des négociations habiles. »

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Rödder a utilisé les rumeurs autour de Ronaldo et du BVB comme étude de cas

Rödder a ensuite rejoint The Gap Partnership, un cabinet de conseil global spécialisé dans la conduite des négociations. Il y a gravi les échelons jusqu’au poste de Negotiation Consultant & Coach, a dirigé le secteur sportif mondial et s’est spécialisé davantage en économie comportementale et en psychologie de la négociation. Dans un article spécialisé, il expliquait pourquoi les transferts sont particulièrement exposés aux logiques erronées : contrairement aux marchés de l’économie libre, il n’existe selon lui dans le football aucune « valeur de marché » objective. Les prix naissent bien davantage uniquement de la pression de la négociation.

Fait curieux : c’est justement le BVB que Rödder utilisait alors comme étude de cas dans son texte. Il y analysait les rumeurs autour d’une arrivée de Cristiano Ronaldo en 2022 et montrait comment une telle mégastar, malgré son âge avancé et le coût total gigantesque, pourrait faire instantanément multiplier la valeur commerciale de la marque Dortmund, notamment sur le marché asiatique.

Depuis, il transmet tout ce savoir : en coopération avec la DFB et la DFL, il conçoit et dirige des ateliers spécialisés pour les directeurs généraux de Bundesliga. Coût : 5 900 € par personne. On y traite de questions telles que : comment briser le pouvoir des agents de joueurs dans les négociations ? Comment utiliser les primes comme levier stratégique de négociation ? Comment éviter les erreurs émotionnelles sous forte pression temporelle le jour du deadline day ?

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Simon Rödder a échoué dans l’émission télé « Die Höhle der Löwen »

À côté de cela, Rödder a aussi regardé au-delà du seul cadre du sport. Avec son père Oliver, menuisier de formation, qui a étudié l’architecture d’intérieur et fondé un bureau de planification pour la transformation de bâtiments, il a créé en 2021 EasyMirror GmbH.

L’entreprise commercialise des miroirs en plastique incassables, pouvant être percés et résistants aux intempéries, destinés aux installations équestres, aux salles de sport ou aux jardins. En septembre 2022, Rödder a même présenté le produit dans l’émission télé « Die Höhle der Löwen » sur VOX, afin d’obtenir 180 000 euros de la part d’investisseurs potentiels contre 15 % des parts de l’entreprise. Ce projet a toutefois échoué.

Au final, le parcours de Rödder illustre la professionnalisation croissante du football moderne : là où l’on misait autrefois davantage sur l’intuition et l’instinct, ce sont aujourd’hui les calculs de probabilité et la psychologie de la négociation qui dominent. Son époque de buteur d’appoint adroit en Kreisliga est révolue. Mais aujourd’hui encore, Rödder appartient à une équipe. Une équipe qui pose les bases pour qu’au BVB, dans l’idéal, beaucoup de buts soient marqués à l’avenir, mais peu encaissés.

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