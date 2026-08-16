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Va-t-il briser sa politique stricte ? La Juventus planifie un transfert audacieux en provenance de Manchester United

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Un seul obstacle se dresse devant le plan des Bianconeri

La Juventus cherche à ajouter à son effectif un joueur offensif et un leader capable de remodeler son équipe, et elle pourrait trouver sa cible à Manchester United, où l'un des joueurs les plus en vue du club anglais s'approche de sa dernière année avec l'équipe sans nouvel accord à ce jour.

Selon les informations rapportées par le site Calciomercato, la Juventus surveille la situation du Portugais Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, et étudie la possibilité de tenter de le recruter durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Le club italien estime que Fernandes serait un renfort idéal pour son effectif, et compte faire tout son possible pour l'enrôler, avec la conviction interne que l'équipe a besoin d'un joueur de classe mondiale susceptible d'élever le niveau du groupe.

Fernandes avait suscité un vif intérêt de la part de clubs saoudiens il y a un an, mais il avait décidé de rester à Manchester United, bien que le club fût alors prêt à envisager sa vente, après que l'offre financière proposée eut atteint une valeur considérable. Le contrat du joueur avec United prend fin à l'issue de la saison en cours, tandis que le club anglais ne lui a pas encore proposé de nouveau contrat.

Cela pourrait être interprété comme un signe de la volonté de la direction de préparer l'après-capitaine portugais, même si Fernandes demeure un élément essentiel dans les plans de l'équipe.

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Une politique stricte : va-t-elle changer ?

La Juventus considère que Fernandes est l'un des meilleurs joueurs qu'elle puisse intégrer à ses rangs, d'autant plus que le club cherche à bâtir une équipe plus solide et a besoin d'une star capable de faire la différence.

Mais l'intérêt de la Juventus se heurte à un obstacle majeur qui pourrait menacer la conclusion de l'opération : les exigences financières du joueur portugais, ce qui signifie que la Juventus pourrait être contrainte de rompre la grille salariale en vigueur au sein du club pour finaliser son recrutement.

Le club italien avait refusé de franchir ce pas pour conserver l'attaquant Dusan Vlahovic, et il n'est donc pas certain qu'il soit prêt à modifier sa politique financière pour Fernandes.

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