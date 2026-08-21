« L’idée, c’est bien qu’il puisse nous aider immédiatement », avait déclaré Ole Book en mai dernier. Borussia Dortmund venait tout juste de débourser environ 20 millions d’euros pour Joane Gadou, ce qui, pour un défenseur central de 19 ans avec l’expérience de 59 matches professionnels en Autriche, ne représente pas vraiment une petite somme à première vue.

Trois mois plus tard, le regard a gagné en clarté, et cette première impression a été enrichie par de nombreuses autres. Il y a d’ailleurs eu largement l’occasion de le faire, puisque Gadou était déjà présent dès la reprise de l’entraînement et a été utilisé lors de chacun des six matches amicaux en tant que défenseur droit dans une défense à trois. À deux reprises, il a même joué plus de 90 minutes, et une fois plus de 80.

Ce qu’il a montré a souvent impressionné. En premier lieu, ce sont l’athlétisme et la robustesse de Gadou qui sautent aux yeux. Le Français est déjà, malgré son jeune âge, une véritable présence physique. En forçant un peu le trait, on peut avoir l’impression que Gadou ne défend pas vraiment, mais qu’il se contente de se mettre sur la route de ses adversaires et de les laisser rebondir sur lui.

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Joane Gadou a convaincu dans la défense comme dans la relance

Avec une vitesse d’environ 34 kilomètres par heure, il dispose aussi d’une très bonne pointe de vitesse, un registre par ailleurs plutôt sous-représenté dans le jeu du BVB. Gadou a remporté plusieurs duels à la course lors des matches amicaux. Associé à sa puissance physique, cela l’a rendu très difficile à battre dans le cœur du métier de défenseur.

Avec le ballon aussi, Gadou a déjà laissé entrevoir l’important potentiel de développement qui réside en lui. Il a déjà porté le ballon vers l’avant à plusieurs reprises avec maîtrise, est resté calme malgré la pression adverse et a tenté des premières relances au sol afin de trouver ses coéquipiers entre les lignes.

Cette verticalité dans le jeu de construction de Gadou, il la connaît déjà bien de son ancien club, le Red Bull Salzbourg. Là-bas, l’international U19 à huit reprises affichait un taux de passes réussies de presque 90 %, avec la plupart du temps plus de 50 passes par rencontre. L’approche dans le jeu à Dortmund est la même, on peut donc s’attendre à des chiffres similaires de sa part.

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Joane Gadou démarre avec une place de titulaire au BVB

Cela dit, comme on a déjà pu le voir avec le maillot du BVB, Gadou en demande parfois trop dans son jeu de passes. Dans ces cas-là, la solution la plus simple serait meilleure, au lieu de choisir le risque plus élevé vers le tiers de terrain suivant et de perdre le ballon. Il doit encore trouver un meilleur équilibre à ce niveau. Mais d’un autre côté, c’est une bonne nouvelle pour une équipe de Dortmund souvent peu inspirée sous Niko Kovac dans les sorties de balle, d’avoir en Gadou un joueur qui tente quelque chose depuis l’arrière et possède dans son répertoire des passes cassant les lignes.

Avec ce mélange de puissance brute, de vitesse et de qualité de passe, Gadou suscite immédiatement l’idée de quelque chose de plus grand. Son chemin vers le onze de départ est facilité ces jours-ci, puisque deux concurrents potentiels, Nico Schlotterbeck et Emre Can, sont encore absents pour longtemps en raison de blessures. Le second nommé, en particulier, pourrait avoir du mal à obtenir durablement du temps de jeu après son retour d’une rupture des ligaments croisés à l’automne.

Pour le moment, la défense à trois se compose donc d’elle-même : Ramy Bensebaini à gauche, Waldemar Anton dans l’axe, Gadou à droite. Si Schlotterbeck revient, il devrait idéalement prendre la place de Bensebaini afin de pouvoir exploiter pleinement depuis ce côté ses qualités dans la relance grâce à son puissant pied gauche.

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Le Supercoupe contre le Bayern sera le premier vrai test de Joane Gadou

À bien des égards, les perspectives de Gadou pour les mois à venir semblent donc bonnes. S’il reste constant dans ses performances, le jeune joueur, un peu passé sous les radars au vu des autres recrues prestigieuses, pourrait rapidement devenir un élément important de l’équipe de Dortmund.

Le premier vrai test l’attend désormais samedi. À l’occasion de la Franz-Beckenbauer-Supercoupe, le champion, le Bayern Munich, se déplace. Il devrait alors avoir affaire plus souvent à Luis Diaz, et Harry Kane devrait lui aussi disposer de suffisamment de minutes pour croiser de temps à autre la route de Gadou.

C’est justement dans le duel direct sur le côté droit que l’on verra à quelle vitesse le jeu de position de Gadou atteint ses limites face à des adversaires supérieurs. Il a déjà connu quelques situations dans lesquelles il s’est laissé attirer trop vite et a quitté sa position de manière assez désordonnée. Les espaces gagnés dans son dos, Gadou n’a ensuite pas pu les combler, même grâce à sa grande vitesse.

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Joane Gadou au BVB : « Il peut aussi mettre ce temps à profit en jouant »

« C’est évidemment un joueur de 19 ans qui arrive dans un nouveau championnat et dans un club encore un peu plus grand », tempérait autrefois le directeur sportif Book, en mai, rappelant que Gadou a désormais entamé un processus d’adaptation qui sera sans aucun doute marqué par des hauts et des bas.

La porte est désormais ouverte pour lui. À chaque bonne performance, Gadou peut devenir plus difficile à écarter. Son début a jusqu’ici été excellent. Book a d’ailleurs déjà nié le fait qu’on le voie comme un simple challenger pour lequel il faudrait faire preuve de patience sur la durée : « Nous allons bien sûr lui laisser le temps nécessaire. Mais avec l’idée qu’il peut aussi mettre ce temps à profit en jouant. »

Joane Gadou : sa carrière jusqu’ici en un coup d’œil