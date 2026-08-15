David Storch, nouveau propriétaire de Sheffield Wednesday, le club de jeunesse de Vardy, a confirmé dans l’émission « Weekend Sports Breakfast » sur talkSPORT que l’on étudiait la possibilité de recruter Vardy, actuellement sans club.

« Ce n’est peut-être pas encore le bon moment. Mais oui, Jamie est quelqu’un que nous aimerions avoir dans notre club », a déclaré Storch. Vardy avait passé la saison dernière à l’US Cremonese, mais avait quitté le club italien après sa relégation en Serie B, un an seulement après son arrivée. Selon certaines informations, l’attaquant de 39 ans vise désormais un retour en Angleterre.

West Ham United, relégué de Championship, ferait notamment partie des clubs intéressés par Vardy. Un transfert dans sa ville natale de Sheffield serait toutefois une option bien plus romantique.

Après sa fin d’aventure à Sheffield Wednesday, l’histoire singulière de Jamie Vardy a commencé

Depuis son enfance, Vardy est supporter de Wednesday et a joué chez les jeunes de ce club historique. Mais à 16 ans, il a été écarté et a ensuite évolué pendant longtemps dans les profondeurs du football anglais, comme l’histoire est bien connue. Ce n’est qu’au milieu de la vingtaine qu’il s’est imposé dans le football professionnel, avant de devenir une légende à Leicester City. Lors du sensationnel titre des Foxes en 2016, Vardy a contribué avec 24 buts en Premier League et est devenu international anglais (26 sélections).

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En 2025, il avait ensuite quitté Leicester après 13 ans pour rejoindre Cremonese, où il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives la saison dernière en 29 apparitions en Serie A. S’il revenait effectivement à Sheffield Wednesday, il affronterait justement son club de cœur, Leicester, la saison prochaine en troisième division anglaise. Les Foxes comme Wednesday avaient été relégués de Championship en 2025/26.

À Sheffield, la relégation a été particulièrement humiliante. Le club comptait zéro point au terme de la saison, après un retrait total de 18 points en raison d’une demande d’insolvabilité à l’automne 2025 ainsi que d’autres manquements à ses obligations de paiement. En raison de graves difficultés financières, Wednesday n’avait pas été en mesure, durant de nombreux mois, de verser les salaires à temps.

Sheffield Wednesday peut-il se permettre un retour de Jamie Vardy ?

Sous la direction du nouveau propriétaire Storch, le club est censé retrouver une situation plus stable. Toutefois, un recrutement de Vardy pourrait échouer en raison de la situation financière. « Malheureusement, nous avons quelques restrictions », a souligné Storch. « Nous essayons de trouver un moyen de présenter malgré tout à Jamie quelque chose qui aurait du sens pour lui. »

Au moins, un nouveau retrait de points dans la saison de League One qui vient de commencer a pu être évité. Pour son entrée en lice, Sheffield Wednesday se déplace samedi après-midi sur la pelouse de Leyton Orient.