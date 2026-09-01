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Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Va-t-elle se concrétiser ? United frappe à la porte de la star algérienne avant la fermeture du mercato

Mercato
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League
Manchester City
R. Ait Nouri
Angleterre
Algérie

Un intérêt bien réel : une course contre la montre

Manchester United a passé des appels urgents à Manchester City afin de s'informer sur la possibilité de recruter l'une des stars de l'équipe bleu ciel, dans un mouvement surprise survenu au cours des dernières heures du mercato estival.

Le journaliste Ben Jacobs a rapporté sur X, citant Alex Crook, journaliste de « talkSPORT », que Manchester United a formulé une demande préliminaire concernant l'arrière gauche algérien Rayan Aït-Nouri.

Il a affirmé que l'intérêt de Manchester United pour l'arrière de 25 ans est « réel », ce qui ouvre la porte à un possible transfert dans les rangs de l'équipe de l'entraîneur Michael Carrick.

Toutefois, « la possibilité de finaliser l'opération à ce moment paraît difficile, en raison du peu de temps restant avant la fermeture du mercato, à quoi s'ajoute la rivalité historique entre les deux pôles de la ville de Manchester, qui pourrait accroître la complexité de toute négociation éventuelle ».

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Aït-Nouri n'a disputé que 17 matches en Premier League avec Manchester City la saison dernière, après avoir rejoint l'équipe en provenance de Wolverhampton pour 32 millions de livres sterling l'été dernier.

Le joueur algérien fait face à une forte concurrence pour le poste d'arrière gauche au sein de l'effectif de Manchester City, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly et Rico Lewis étant également capables d'occuper ce poste.

L'incertitude autour de l'avenir d'Aït-Nouri avec l'équipe s'est par ailleurs accentuée après le départ de l'entraîneur Pep Guardiola, selon le même rapport.

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