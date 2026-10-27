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Paul Scholes estime que Bruno Fernandes n’est plus digne de confiance comme capitaine de Manchester United et qu’il devrait partir en Arabie saoudite après ses critiques « impardonnables » envers Michael Carrick. Fernandes a remis en question les choix tactiques de l’entraîneur après la défaite 4-1 en Ligue des champions à Côme. Il a ensuite été écarté pour le match contre Bournemouth, tandis que Nicky Butt affirme qu’il a mis en péril l’héritage qu’il laissera au club.

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Fernandes remet en question Carrick après la lourde défaite à Côme

Scholes a déclaré que Fernandes devait quitter le football européen après la remise en question publique de la tactique de Carrick par le capitaine de Manchester United, à la suite de la défaite 4-1 en Ligue des champions à Côme mercredi dernier. Fernandes a critiqué la décision de ne pas exercer un pressing individuel face à l'équipe italienne, estimant que cela avait permis à l'adversaire de gagner en confiance.

Interrogé sur une éventuelle erreur tactique de Carrick, Fernandes a répondu : « C'est à l'entraîneur et à son staff de le voir, pas à moi. » Le milieu de terrain a ensuite été écarté par Carrick pour le match contre Bournemouth ce week-end. S'exprimant dans The Good, The Bad & The Football, une émission sponsorisée par Midnite, Scholes s'en est pris au joueur de 32 ans.

Scholes juge les propos de Fernandes « impardonnables »

« Ce que Bruno Fernandes a dit la semaine dernière est, à mon avis, impardonnable, a déclaré Scholes. Comment pourrait-on désormais faire confiance à Bruno Fernandes pour être capitaine d'une équipe, quelle qu'elle soit, où qu'il aille ? Je pense qu'il devrait probablement quitter le football européen et simplement partir en Arabie saoudite, s'effacer. Je ne pense pas qu'un entraîneur ou un membre du staff puisse lui faire confiance après ça. »

Ce n'est pas la première fois que Scholes critique le comportement de Fernandes. Il lui avait dit de « se taire » après que le capitaine de United s'était attaqué à la prestation de sa propre équipe lors de la défaite 2-0 à Hull City, pour son premier match de la saison. Scholes avait également accusé Luke Shaw de saper l'autorité de Carrick après que le défenseur avait déclaré que United « pouvait mieux se préparer » pour cette rencontre.

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Butt estime que Fernandes a compromis l'image qu'il laissera au club

Nicky Butt, qui anime le podcast avec Scholes, estime que les derniers propos de Fernandes ont compromis l'image qu'il laissera au club. « On loue ses qualités. Depuis 12 ou 13 ans, c'est le seul joueur à s'être dit : ‹ Je sais ce que signifie jouer pour ce club, j'ai le niveau pour y jouer et je vais porter l'équipe sur mes épaules, je vais la mener. Je vais marquer des buts. Je vais créer des occasions. Je ne pars pas. Je reste. Je me bats. › Et il s'est grillé en une seule interview. Stupide », a déclaré Butt.

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Fernandes est régulièrement l'un des meilleurs joueurs de United depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en 2020, mais ses performances ont baissé cette saison. Après avoir battu le record de passes décisives en Premier League avec 21 la saison dernière, il n'en a délivré qu'une cette saison, contre Ipswich. Trois de ses quatre buts ont également été inscrits face à ce promu, le quatrième contre Sabah, petit poucet de la Ligue des champions.

Carrick aura l'occasion de redresser la saison

United a confirmé aujourd'hui que Carrick aurait l'occasion de redresser la saison du club, malgré une série de mauvais résultats qui l'a laissé à la 16e place de Premier League, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation.

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United se rendra à Stamford Bridge samedi. Carrick espérera voir ses joueurs décrocher leurs trois premiers points depuis la victoire contre Ipswich fin août.