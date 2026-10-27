« Va donc en Arabie saoudite » : Paul Scholes dit à Bruno Fernandes qu’on ne peut plus lui faire confiance comme capitaine de Manchester United après ses critiques « impardonnables » envers Michael Carrick

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Paul Scholes estime que Bruno Fernandes ne peut plus être considéré comme digne de confiance pour porter le brassard de capitaine de Manchester United et qu’il devrait partir en Arabie saoudite après ses critiques « impardonnables » envers Michael Carrick. Fernandes a remis en question la tactique de l’entraîneur après la défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions. Il a ensuite été écarté pour le match contre Bournemouth, tandis que Nicky Butt affirme qu’il a compromis l’héritage qu’il laissera au club.

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Fernandes met en cause Carrick après la lourde défaite à Côme

Scholes a déclaré que Fernandes devait quitter le football européen après que le capitaine de Manchester United a publiquement remis en question les choix tactiques de Carrick à la suite de la défaite 4-1 en Ligue des champions à Côme, mercredi dernier. Fernandes a critiqué la décision de ne pas exercer un pressing individuel face à l’équipe italienne, estimant qu’elle avait permis à l’adversaire de prendre confiance.

Interrogé sur une éventuelle erreur tactique de Carrick, Fernandes a répondu : « C’est à l’entraîneur et à son staff de voir ça, pas à moi. » Le milieu de terrain a ensuite été écarté par Carrick pour le match contre Bournemouth, le week-end dernier. Scholes s’en est désormais pris au joueur de 32 ans dans le podcast The Good, The Bad & The Football.

Scholes juge les propos de Fernandes « impardonnables »

« Ce que Bruno Fernandes a dit la semaine dernière, je trouve ça impardonnable, a déclaré Scholes. Comment peut-on désormais lui faire confiance pour être capitaine, quelle que soit l’équipe qu’il rejoindra ? Je pense qu’il doit probablement quitter le football européen et simplement partir en Arabie saoudite, se mettre à l’écart. Je ne pense pas qu’un entraîneur ou un membre du staff puisse lui faire confiance après ça. »

Ce n’est pas la première fois que Scholes critique le comportement de Fernandes. Il lui avait dit de « la fermer » après que le capitaine de United eut fustigé la prestation de son équipe lors de la défaite 2-0 à Hull City, pour son premier match de la saison. Scholes avait également accusé Luke Shaw de fragiliser Carrick après que le défenseur eut déclaré que United « pourrait mieux se préparer » pour cette rencontre.

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Selon Butt, Fernandes a compromis son héritage

Nicky Butt, qui participe au podcast aux côtés de Scholes, estime que Fernandes a compromis son héritage avec ses derniers propos. « Nous louons ses qualités. C’est le seul joueur, ces 12 ou 13 dernières années, à avoir dit : “Je sais ce que signifie jouer pour ce club et j’ai le niveau pour y jouer. Je vais porter cette responsabilité sur mes épaules et montrer la voie. Je vais marquer des buts. Je vais créer des occasions. Je ne pars pas. Je reste. Je vais me battre.” Et il s’est sabordé en une seule interview. Stupide », a déclaré Butt.

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Fernandes a régulièrement été l’un des meilleurs joueurs de United depuis son arrivée du Sporting Lisbon en 2020, mais ses performances ont baissé cette saison. Après avoir battu le record de passes décisives en Premier League avec 21 la saison dernière, il n’en compte qu’une seule cette saison, face à Ipswich. Trois de ses quatre buts ont également été inscrits contre ce promu, le dernier l’ayant été face à Sabah, modeste équipe de Ligue des champions.

Carrick aura l’occasion de redresser la saison

United a confirmé aujourd’hui que Carrick aurait l’occasion de redresser la saison du club, alors qu’une série de mauvais résultats l’a laissé à la 16e place de Premier League, avec un seul point d’avance sur la zone de relégation.

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United se rendra à Stamford Bridge samedi, où Carrick espérera vivement voir ses joueurs prendre trois points pour la première fois depuis leur victoire contre Ipswich, fin août.