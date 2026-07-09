Usurpation d'identité : un club de l'Eredivisie victime d'une fraude sophistiquée lors d'un transfert, un joueur anglais bloqué à l'aéroport

Une arnaque sophistiquée vise un club de l'Eredivisie

Le FC Groningen et son directeur technique, Mo Allach, ont officiellement déposé plainte auprès des autorités après avoir été victimes d’une série d’usurpations d’identité particulièrement sophistiquées. Les fraudeurs ont contacté des agents de joueurs par téléphone et par e-mail, se faisant passer pour Mo Allach afin de manifester un intérêt pour plusieurs footballeurs. L’opération est extrêmement bien ficelée : elle repose sur des documents falsifiés arborant le logo officiel du club, ses couleurs et son adresse sociale, de manière à convaincre les représentants de la légitimité de cette démarche.

La supercherie atteint son paroxysme lorsqu’un accord semble sur le point d’être conclu : les fraudeurs envoient alors un lien de paiement, généralement à l’agent, en prétextant que les fonds sont nécessaires pour lever des obstacles administratifs. Mo Allach a détaillé cette tactique : « C’est soi-disant pour un examen médical, les frais de déplacement et les billets d’avion. » Ce niveau de sophistication laisse penser que le club est confronté à un réseau criminel hautement organisé plutôt qu’à un individu isolé.

Un joueur anglais bloqué à Schiphol

La conséquence la plus poignante de cette escroquerie a touché un joueur anglais dont l’identité n’a pas été dévoilée : il s’est rendu aux Pays-Bas en croyant signer pour le club de l’Eredivisie. Arno de Jong, responsable du recrutement, a raconté l’épisode avec émotion : « Un joueur anglais attendait bien à Schiphol pour venir à Groningen. Il était convaincu de signer chez nous. Comme personne ne s’est présenté pour le chercher, il a fini par douter. Son agent a probablement été piégé et a versé de l’argent. Ce joueur avait même refusé d’autres offres concrètes. C’est vraiment triste. »

Outre ce joueur anglais, le jeune talent scandinave Julius Madsen, appartenant à l’AC Horsens, a également été ciblé. Des documents obtenus par RTV Noord ont révélé une fausse offre de contrat pour le Danois, prévoyant un salaire mensuel net de 12 000 €, une voiture de fonction et un bail de quatre ans renouvelable. Un détail technique a toutefois trahi les escrocs : ils ont indiqué des sommes nettes, alors que les contrats professionnels se négocient toujours en brut. Allach le confirme : « La proposition comporte plusieurs erreurs. Par exemple, les montants sont nets, alors que dans le football, on utilise toujours le brut. »

Un problème généralisé dans le football néerlandais

Le FC Groningen n’est pas la seule victime de cette tendance. Les enquêteurs ont constaté que les documents falsifiés reprenaient parfois les logos des sponsors d’autres clubs, comme le PEC Zwolle, ce qui laisse penser que les escrocs réutilisent des modèles. Le directeur général Frank van Mosselveld a confirmé que des collègues d’autres clubs avaient été confrontés à des problèmes similaires. « La saison dernière, le nom de Jordens Peters, directeur du Roda JC, a été utilisé de la même manière », a-t-il déclaré. « La même chose est arrivée à Gerry Hamstra, du PEC Zwolle. »

Malgré la sophistication des e-mails, certains agents repèrent désormais les signaux d’alerte, comme un anglais approximatif qui trahit la supercherie. Van Mosselveld prévient toutefois que le volume de dossiers traités par les grandes agences peut faire passer ce type d’arnaque inaperçu : « Si un bureau gère vingt dossiers en parallèle, ce genre de chose peut se perdre dans la masse. Ils travaillent de manière très professionnelle. » « Par exemple, on prétend que les règles aux Pays-Bas ont changé : nous ne serions pas encore autorisés à inscrire un joueur auprès de la KNVB car il est toujours sous contrat ailleurs. Le paiement devrait donc d’abord transiter par le bureau de l’agent. » Le club a désormais alerté la KNVB et le parquet afin d’éviter de nouvelles victimes.