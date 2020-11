USA - Rapinoe félicite Biden et Harris

La Ballon d'Or 2019 Megan Rapinoe, soutien de Joe Biden pendant la campagne présidentielle américaine, s'est félcitée de la victoire du candidat démocrate, qui met fin à la présidence de Donald Trump.

"Félicitations au Président élu Joe Biden et à Madame la vice-présidente Kamala Harris", a écrit l'internationale américaine sur son compte Twitter.

"Je ne peux pas sous-estimer à quel point c'est historique et incroyable pour Kamala Harris, pour les femmes noires et sud-asiatiques, partout et pour l'Amérique. Ne regardons jamais en arrière, jamais."

Cannot understate how historic and incredible this is for @KamalaHarris and for Black women and South Asian women everywhere, and for America. Let’s not look back, ever. 🇺🇸 ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼