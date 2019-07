USA - Alex Morgan revient sur la polémique liée à sa célébration

À deux jours de la finale du Mondial face aux Pays-Bas, Morgan est revenue sur sa célébration polémique contre l'Angleterre.

Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde féminine à , Alex Morgan avait inscrit le but salvateur pour les États-Unis face à l' , au coeur d'une rencontre disputée et marquée par l'utilisation de l'arbitrage vidéo, qui n'a pas été en faveur de l'Angleterre. Au moment de célébrer sa sixième réalisation depuis le début de la compétition, la joueuse qui a fêté ses 30 ans cette semaine avait mimé une action où elle buvait une tasse de thé. Un geste qui n'avait pas manqué de susciter la colère de certains observateurs et d'accoucher d'une polémique largement évitable.

"Je m'attendais à ce qu'elle marque un but, mais je ne suis pas très heureuse de cette célébration. Tu peux célébrer comme tu veux, mais pour moi, c'est un peu désagréable et je ne pense pas qu'elle avait besoin de faire ça. Elle peut célébrer comme elle veut. Je crois beaucoup en cette équipe américaine et à la manière dont ils célèbrent, mais pour moi, c'était un peu irrespectueux", s'était par exemple insurgée Lianne Sanderson, joueuse de la .

"Deux poids deux mesures quand il s'agit des femmes"

Ce vendredi, l'ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais est revenue sur son geste polémique, s'estimant "déçue" des conséquences entraînées par celle-ci, assurant aussi qu'il ne s'agissait "en aucun cas d'une attaque". "Je trouve qu'il y a deux poids deux mesures quand il s'agit des femmes dans le sport. À écouter certains, on devrait être plus modestes (que les hommes) dans nos succès, faire la fête mais pas trop, ne pas en faire des tonnes. Or, les hommes célèbrent aussi leurs buts dans les grandes compétitions, parfois en s'attrapant les parties génitales. Il fallait simplement en rire".

"Le succès suscite l'attention et nous donne une tribune pour parler de ce qui nous est cher, notamment l'égalité des genres. À nous de saisir cette opportunité pour permettre aux femmes d'être mieux acceptées dans le sport. Toutes n'ont pas le respect qu'elles méritent et dont on jouit chez nous, aux États-Unis. C'est même loin d'être le cas", a ensuite ajouté la joueuse des Etats-Unis, à deux jours de la finale contre les .