Uruguay - Recoba rêve d'associer Cavani et Suarez au Nacional de Montevideo

Dirigeant du Nacional, Alvaro Recoba a un rêve fou : recruter Edinson Cavani et Luis Suarez.

Ancienne gloire de la Celeste et de l' , Alvaro Recoba (44 ans) occupe actuellement un poste de dirigeant au Nacional de Montevideo, club dans lequel il a terminé sa carrière en 2015.

Lors d'un entretien accordé à TNT Sports, Recoba a été interrogé sur de nombreux sujets et en particulier, sur les situations contractuelles d'Edinson Cavani et de Luis Suarez : « Si j'avais l'argent, je recruterais Suarez et Cavani au Nacional. Ils viendraient tous les deux, c'est sûr. »

Cavani est actuellement libre de tout contrat depuis son départ du PSG tandis que Luis Suarez est lié au Barça jusqu'en 2021, à moins qu'il ne quitte le club dès cet été. Et la situation de Luis Suarez inquiète Recoba pour son rendement en équipe nationale : « La Celeste a besoin de lui et j'espère qu'il sera rapidement fixé sur son avenir afin de pouvoir arriver en forme en sélection. »

Et au cours de cette interview, Recoba a également encensé Lionel Messi et ce, malgré la rivalité historique entre l' et l' : « Messi est le meilleur joueur de tous les temps et nous n'en avons pas conscience car il est encore en activité. »