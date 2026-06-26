Uruguay - Espagne : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre Uruguay-Espagne sera donné le 27 juin 2026 à 00 h 00 GMT, soit le 26 juin 2026 à 19 h 00 HE.

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Uruguay - Espagne : contexte de la rencontre

La rencontre à Jalisco revêt une importance capitale, car les deux formations du groupe H cherchent à consolider ou à sauver leur campagne après des confrontations éprouvantes lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée riche en rebondissements – l’Espagne, championne d’Europe, ayant affirmé sa suprématie par une victoire sans appel 4-0 face à l’Arabie saoudite pour s’emparer de la première place, tandis que l’Uruguay a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Cap-Vert, nouveau venu dans la compétition, malgré un retour en force en première période –, la marge d’erreur au stade de Guadalajara (Estadio Akron) s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous de Zapopan en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces efforts intenses traceront la voie vers les huitièmes de finale.

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente doit veiller à ce que son équipe conserve sa solidité défensive et son efficacité offensive, en s’appuyant sur sa fluidité collective pour consolider sa première place. Il s’appuiera sur ses principaux atouts offensifs, à commencer par la jeune sensation Lamine Yamal, auteur d’un but spectaculaire contre l’Arabie saoudite, et par la menace directe de Mikel Oyarzabal, afin de dicter le rythme, de contrôler les zones centrales et de percer une défense sud-américaine très physique. Face à eux se dresse une Uruguay solide et désespérée, orchestrée par Marcelo Bielsa. Fort d’un effectif au physique imposant, le groupe de Marcelo Bielsa mise sur un bloc solide et des contres-attaques tranchantes animées par le dynamiteur Federico Valverde et l’ailier explosif Maximiliano Araújo, auteur d’un égaliseur chirurgical lors de la deuxième journée, dont l’efficacité s’exprime pleinement sous haute pression.

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Résultats de la 2ᵉ journée : Espagne 3-1 Costa Rica, Uruguay 2-2 Cap-Vert.

Uruguay 2-2 Cap-Vert

Au Miami Stadium, la sélection de Marcelo Bielsa a longtemps buté sur une défense cap-verdienne bien organisée et a dû se contenter d’un nul 2-2, malgré une entame de match ambitieuse et une domination territoriale stérile.

L’Uruguay a vu son organisation s’effondrer dès la 20^e minute, lorsque Kevin Pina a ouvert le score, offrant à la sélection africaine une avance inattendue. Les hommes de Bielsa ont alors réagi avec intensité pour rester dans le match : Maximiliano Araújo a d’abord égalisé d’une frappe précise à la 43^e minute, avant qu’Agustín Canobbio ne renverse la vapeur juste avant la mi-temps, transformant le score en faveur de la Celeste. Cependant, leur organisation défensive a de nouveau cédé sous la pression en seconde période, lorsque Hélio Varela a égalisé pour le Cap-Vert à la 60e minute. Malgré un effectif projeté vers l’avant et l’entrée en jeu de l’attaquant vedette Darwin Núñez, La Celeste n’a pas réussi à percer un bloc bas tenace, et reste avec deux points avant la dernière journée.

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Espagne 4-0 Arabie saoudite

Les hommes de Luis de la Fuente ont livré une prestation extrêmement disciplinée et imposante, marquée par une domination totale à l’Atlanta Stadium, conservant une défense sans faille pour s’imposer haut la main face à l’Arabie saoudite avec une victoire cruciale de 4–0. Les poids lourds européens ont pris le contrôle total du score presque instantanément, ouvrant la marque dès la 10e minute lorsque la jeune sensation Lamine Yamal a marqué d’une frappe d’une précision chirurgicale.

Avant même que les débutants du tournoi n’aient pu trouver leurs marques, Mikel Oyarzabal a mené l’attaque espagnole pour sceller définitivement le sort de la rencontre. L’attaquant a livré une brillante prestation en première mi-temps, trouvant l’espace dans la surface pour marquer deux buts consécutifs aux 21e et 24e minutes. Une fois confortablement en tête, la rigueur tactique des Européens a fait le reste, et un csc de Hassan Altambakti en début de seconde période a définitivement scellé l’issue du match. Le plan de jeu équilibré de De la Fuente a ensuite permis de gérer sereinement le tempo et la possession jusqu’au bout, offrant à l’Espagne trois points et la première place du groupe H avec quatre unités.

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Quels réglages tactiques les deux coachs doivent-ils encore apporter ?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa n’a pas besoin d’abandonner le schéma offensif audacieux et rapide qui permet à la Celeste d’exercer une pression immense dans le dernier tiers. Les déplacements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’excellence en phase de transition, alimentés par des options offensives fluides, prouvent que l’Uruguay dispose des outils tactiques nécessaires pour déstabiliser les équipes d’élite sur la scène internationale.

Toutefois, il doit veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires qui maîtrisent la possession. Lors de leur dernier match, le dispositif offensif agressif de l’Uruguay a parfois laissé de vastes espaces lorsque les arrières latéraux s’aventuraient loin dans le dernier tiers, entraînant un match nul frustrant 2-2 contre le Cap-Vert. Face à une Espagne au bagage technique et athlétique impressionnant, toute perte de balle en transition risque d’être fatale. L’ajustement clé de Bielsa concerne donc son pivot défensif : il doit exiger un placement rigoureux de ses milieux défensifs pour fermer les demi-espaces centraux et empêcher les contres espagnols d’isoler ses centraux.

Espagne (Luis de la Fuente)

De la Fuente n’a pas besoin de révolutionner le schéma pragmatique qui a permis à son équipe de dominer longuement lors de sa victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite à Atlanta. Le cadre défensif et la présence technique au milieu de terrain restent des atouts fiables, mais la troisième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon face à une opposition sud-américaine d’élite.

Face au pressing haut et agressif de l’Uruguay, conserver une circulation horizontale ou trop lente dans le tiers central ne ferait que valider le plan de Bielsa et déclencher ses pièges. L’ajustement tactique de De la Fuente doit donc cibler son milieu de terrain, en exigeant des relayeurs une projection verticale bien plus rapide dès la récupération du ballon. Lorsque l’Espagne progresse, elle doit exploiter sans ménagement les couloirs laissés vacants par les arrières latéraux uruguayens, souvent lancés vers l’avant. Des débordements rapides et directs de ses ailiers permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de créer les espaces nécessaires pour les attaquants centraux, afin que la construction du jeu ne soit pas étouffée dans l’axe.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la 3e journée ?

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Nouvelles de l’équipe uruguayenne

À Guadalajara, Bielsa doit avant tout colmater les brèches défensives tout en gérant ses rotations. Les Uruguayens, qui ont conclu leur match nul 2-2 d’une grande intensité contre le Cap-Vert sans blessure ni suspension, restent toutefois sous la menace de cartons jaunes pour plusieurs cadres.

L’Uruguay s’appuiera sur son schéma tactique en 4-2-3-1. Le gardien Fernando Muslera gardera sa place entre les poteaux, espérant cette fois bénéficier d’une meilleure protection de sa défense. En charnière centrale, Sebastián Cáceres et Mathías Olivera, déjà avertis lors de la 2^e journée, devront faire preuve de prudence ; ils seront encadrés par les latéraux Guillermo Varela à gauche et José María Sanabria à droite.

Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur, également sous la menace d’une suspension après leur avertissement lors de la deuxième journée, formeront le double pivot. Juste devant eux, Federico Valverde endossera le rôle de meneur de jeu, épaulé sur l’aile gauche par Agustín Canobbio, buteur lors de la deuxième journée, et sur l’aile droite par l’explosif Maximiliano Araújo. En pointe, l’avant-centre Federico Viñas animera avec assurance l’attaque pour verrouiller les axes centraux, même si Bielsa dispose de solutions de haut niveau, comme Darwin Núñez, prêtes à apporter un nouvel élan depuis le banc.

Actualités de l’équipe d’Espagne

De la Fuente, lui, doit résoudre une équation plus confortable mais tout aussi délicate, alors que son équipe vise la première place du groupe H. Le principal sujet de discussion concernant la Roja est la gestion de la fatigue physique et de l’élan psychologique suscités par leur victoire écrasante 4-0 face à l’Arabie saoudite, ce qui pourrait inciter le sélectionneur à exploiter l’effectif dont il dispose, maintenant que la qualification automatique est à portée de main.

Le schéma tactique de base de l'Espagne s'articulera autour d'un 4-1-2-3 à la fois très discipliné et fluide. En défense, les défenseurs centraux Pau Cubarsí et Aymeric Laporte ancreront la ligne centrale, encadrés par les arrières latéraux Pedro Porro à droite et Marc Cucurella à gauche. Derrière eux, le gardien expérimenté Unai Simón bénéficiera d’une protection solide et constante pour mieux maîtriser sa surface de réparation.

Au milieu de terrain, Rodri, sentinelle, assurera la protection défensive afin de libérer Pedri et Dani Olmo, deux meneurs créatifs, pour qu’ils puissent animer le jeu plus haut et percer les lignes sud-américaines.

Devant, un trio offensif prêt à punir en transition : Mikel Oyarzabal, auteur d’un doublé lors de la deuxième journée, animera l’axe, épaulé par la jeune pépite Lamine Yamal à gauche et Álex Baena à droite, pour créer l’étincelle décisive dans le dernier tiers face à l’Uruguay.

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Les duels clés Uruguay-Espagne

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Lamine Yamal contre Mathías Olivera

Pivot offensif clé du système de Luis de la Fuente, il apporte énergie et assurance à la ligne d’attaque. Contre l’Arabie saoudite, il a brillé sur l’aile, alimentant la créativité offensive et concluant son travail par une réalisation chirurgicale. Pour fissurer le bloc défensif imposant de l’Uruguay, son influence sera décisive : des appels précis, des dribbles explosifs et un pressing intense afin d’étirer la défense, de fixer les marqueurs et d’ouvrir des couloirs que les attaquants axiaux, à l’image de Mikel Oyarzabal, pourront exploiter.

Pour le contenir, le défenseur central Mathías Olivera, pilier de la arrière de Marcelo Bielsa, sera chargé de la tâche. Lors du dernier match contre le Cap-Vert, il a orchestré le bloc central sous une pression immense, tentant de maintenir la cohésion d’une défense à quatre parfois chancelante. Malgré des cartons jaunes – dont un à son actif – et des moments d’exposition, Olivera possède l’impact physique et la rigueur tactique nécessaires pour repousser les attaquants de premier plan. Il devra faire preuve d’une concentration de tous les instants et d’une communication sans faille dans l’axe aux côtés de Sebastián Cáceres, en veillant à utiliser son placement pour couper les incursions centrales de Yamal et empêcher l’Espagne de prendre l’avantage dès les premières transitions.

Federico Valverde contre Rodri

Véritable poumon du milieu uruguayen lors de la deuxième journée, Valverde doit dicter le tempo de la possession et percer les lignes adverses. Face au Cap-Vert, il a brillé en meneur offensif, se projetant avec une énergie cruciale et animant la transition. Contre l’Espagne, son objectif sera de se faufiler entre les lignes, de relancer rapidement vers l’avant et d’alimenter les déboulés des ailiers Agustín Canobbio et Maximiliano Araújo. Si Valverde dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et regarder la défense dans les yeux, sa vision du jeu pourrait facilement déstabiliser le bloc espagnol.

Rodri, le sentinelle espagnol, entend bien perturber ce jeu fluide. Lors de la deuxième journée, il a déjà été le pivot du milieu, livrant une prestation défensive irréprochable contre l’Arabie saoudite. Son travail sans ballon et sa rigueur dans les transitions seront toutefois poussés dans leurs retranchements au stade de Guadalajara. Il devra se positionner de manière agressive devant les centraux Pau Cubarsí et Aymeric Laporte afin de réduire les intervalles, de presser les relais de construction de Valverde et de protéger sa défense à quatre. Son objectif : empêcher les Sud-Américains de dominer le milieu et d’enfermer l’Espagne dans un bloc défensif étouffant.

Quels scénarios pour le groupe H ?

Après la deuxième journée, le groupe H reste indécis et extrêmement disputé. L’Espagne occupe confortablement la première place avec quatre points et une différence de buts de +4, se positionnant solidement dans la course aux huitièmes de finale après une victoire sans appel 4-0 contre l’Arabie saoudite.

L’Uruguay occupe la deuxième place avec deux points et une différence de buts nulle, juste devant le Cap-Vert, qui compte le même total mais une meilleure différence de buts. « La Celeste » a dû se contenter d’un match nul 2-2 face aux « Blue Sharks ». L’Arabie saoudite, elle, ferme la marche avec un seul point. Au stade de Guadalajara, ce match de la 3ᵉ journée revêt une importance mathématique cruciale pour deux poids lourds qui visent une qualification directe et veulent éviter les aléas d’un repêchage avant les phases à élimination directe.

Si l’Espagne s’impose

Une victoire de la sélection de Luis de la Fuente la propulserait à sept points et lui garantirait d’emblée la première place ainsi qu’une qualification directe pour les seizièmes de finale. Dans le même temps, l’Uruguay resterait bloquée à deux unités. Selon l’issue du match Cap-Vert – Arabie saoudite, une défaite pourrait même reléguer la Celeste à la troisième ou quatrième place, synonyme d’élimination pure et simple ou, au mieux, d’une place de meilleur troisième offrant un repêchage.

Si l’Uruguay s’impose

En cas de succès, les protégés de Marcelo Bielsa opéreraient une remontée spectaculaire au classement : avec cinq points, ils dépasseraient l’Espagne et s’assureraient une place en seizièmes de finale, soit comme leaders, soit comme dauphins du groupe. Dans ce cas, la Roja resterait bloquée à quatre unités et devrait regarder vers le match parallèle pour confirmer une qualification directe ou espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Un partage

Un partage à Guadalajara laisserait l’Espagne à cinq points et lui ouvrirait tranquillement les portes des phases à élimination directe. L’Uruguay, elle, passerait à trois unités, restant en lice pour la qualification. Si ce résultat évite une élimination immédiate, terminer à trois points et avec une différence de buts nulle (0) subordonne son classement final au résultat du Cap-Vert, rendant sa qualification en tant que « wild card » pour les seizièmes de finale très dépendante des écarts de points dans l’autre groupe.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, n’a pas encore dévoilé la composition probable de son équipe, et aucun blessé ni suspendu n’est actuellement signalé chez la « Celeste ». De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Même situation côté espagnol : Luis de la Fuente n’a pas encore officialisé son onze, et la Roja n’a pour l’instant ni blessé ni suspendu. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Uruguay a obtenu une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties, avec cinq buts marqués et autant encaissés. Son dernier match s’est conclu sur un 2-2 contre le Cap-Vert en Coupe du monde le 21 juin, après un premier 1-1 face à l’Arabie saoudite. Ces deux résultats, obtenus lors de la Coupe du monde, illustrent un manque de régularité qui a marqué une série comprenant aussi un nul 1-1 en amical contre l’Angleterre et un 0-0 face à l’Algérie. Le point le plus bas de cette séquence reste une défaite 5-1 contre les États-Unis en novembre 2025.

Les cinq dernières sorties des champions d’Europe se sont conclues par deux succès, deux nuls et une défaite. Leur dernier acte en date est une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite le 21 juin, performance qui a mis en lumière la puissance de leur attaque. Auparavant, ils avaient été tenus en échec 0-0 par le Cap-Vert lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde. Sur ces cinq matchs, la Roja a inscrit six buts et en a concédé un seul, signant par ailleurs deux clean sheets consécutifs en amicaux contre l’Égypte et l’Irak juste avant la compétition.

Bilan des confrontations directes

URU Derniers matches ESP 0 0 Nul 2 Victoires Espagne 3 - 1 Uruguay

Espagne 2 - 0 Uruguay 1 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en match amical. La dernière confrontation remonte au 6 février 2013, avec une victoire 3-1 de l’Espagne. Auparavant, les Ibériques s’étaient déjà imposés 2-0 le 17 août 2005. Madrid mène donc deux victoires à zéro, avec cinq buts marqués et un seul encaissé.

Classement



