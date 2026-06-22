Uruguay - Espagne : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Uruguay - Espagne : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre Uruguay - Espagne sera donné le 27 juin 2026 à 00 h 00 GMT, soit le 26 juin 2026 à 19 h 00 HE.

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Uruguay - Espagne : contexte de la rencontre

La rencontre à Jalisco s’annonce cruciale pour les deux formations du groupe H, qui doivent consolider ou sauver leur campagne après des affiches éprouvantes lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée riche en rebondissements – l’Espagne, championne d’Europe, ayant affirmé sa suprématie par une victoire sans appel 4-0 face à l’Arabie saoudite pour s’emparer de la première place, tandis que l’Uruguay a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Cap-Vert, nouveau venu dans la compétition, malgré un retour en force en première période –, la marge d’erreur au stade de Guadalajara (Estadio Akron) s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous de Zapopan en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces efforts intenses traceront la voie vers les huitièmes de finale.

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente doit veiller à ce que son équipe maintienne sa rigueur défensive et son efficacité offensive, en s’appuyant sur sa fluidité collective pour consolider sa première place. Il s’appuiera sur ses principaux relais offensifs, emmenés par la jeune sensation Lamine Yamal, auteur d’un but spectaculaire contre l’Arabie saoudite, et par la menace directe de Mikel Oyarzabal, afin de dicter le rythme, de dominer les zones centrales et de percer une défense sud-américaine très physique. Face à eux se dresse une équipe uruguayenne solide sur le plan structurel et désespérée, guidée par Marcelo Bielsa. Fort d’un effectif au physique imposant, le groupe de Marcelo Bielsa mise sur un bloc solide et des contres-attaques fulgurantes animées par le moteur Federico Valverde et l’ailier explosif Maximiliano Araújo, auteur d’un égaliseur chirurgical lors de la deuxième journée, éléments décisifs quand la rigueur tactique et la pression atteignent leur paroxysme.

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Résultats de la 2^e journée : Espagne 3-1 Costa Rica, Uruguay 2-2 Cap-Vert.

Uruguay 2–2 Cap-Vert

Au Miami Stadium, la sélection de Marcelo Bielsa a longtemps buté sur une défense cap-verdienne bien organisée et a dû se contenter d’un match nul 2-2, malgré une entame de match ambitieuse et une domination territoriale stérile.

L’Uruguay a vu son organisation s’effondrer dès la 20^e minute, lorsque Kevin Pina a ouvert le score, offrant à l’équipe africaine une avance inattendue. Les hommes de Bielsa ont alors réagi avec intensité pour rester dans le match : Maximiliano Araújo a égalisé d’une frappe précise à la 43^e minute, avant qu’Agustín Canobbio ne convertisse de façon spectaculaire une action dans les derniers instants du temps additionnel de la première période, retournant ainsi la rencontre. Cependant, leur organisation défensive a de nouveau cédé sous la pression en seconde période, lorsque Hélio Varela a égalisé pour le Cap-Vert à la 60e minute. Malgré un effectif projeté vers l’avant et l’entrée en jeu de l’attaquant vedette Darwin Núñez, la Celeste n’a pas réussi à percer un bloc bas tenace, et compte désormais deux points avant la dernière journée.

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Espagne 4-0 Arabie saoudite

Les hommes de Luis de la Fuente ont livré une prestation extrêmement disciplinée et imposante, marquée par une domination totale à l’Atlanta Stadium. Ils ont conservé une défense sans faille pour s’imposer haut la main face à l’Arabie saoudite avec une victoire cruciale de 4–0. Les poids lourds européens ont pris le contrôle du score presque instantanément, ouvrant la marque dès la 10e minute lorsque la jeune sensation Lamine Yamal a marqué d’une frappe d’une précision chirurgicale.

Avant même que les débutsants n’aient pu trouver leurs marques, Mikel Oyarzabal a mené l’attaque espagnole pour sceller définitivement le sort de la rencontre. L’attaquant a livré une brillante prestation en première période, trouvant l’espace dans la surface pour marquer deux buts consécutifs aux 21e et 24e minutes. Une fois confortablement en tête, la rigueur tactique des Européens a fait le reste, et un c.s.c. de Hassan Altambakti en début de seconde période a définitivement scellé l’issue du match. Le plan de jeu équilibré de De la Fuente a ensuite permis de gérer sereinement le tempo et la possession, assurant ainsi la victoire et la première place du groupe H avec quatre points.

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Quels ajustements tactiques les deux entraîneurs doivent-ils désormais apporter ?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa n’a pas à renoncer à son schéma offensif audacieux et rapide, qui permet à la Celeste d’exercer une pression immense dans le dernier tiers. Les déplacements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’excellence en phase de transition, alimentées par des options offensives fluides, prouvent que l’Uruguay possède les outils tactiques nécessaires pour déstabiliser les équipes d’élite sur la scène internationale.

Toutefois, il doit veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires qui maîtrisent la possession. Contre le Cap-Vert, le dispositif offensif agressif de l’Uruguay a parfois laissé de vastes espaces lorsque les arrières latéraux montaient haut sur le terrain, entraînant un match nul frustrant (2-2). Face à une Espagne au bagage technique et athlétique impressionnant, perdre bêtement le ballon en transition serait fatal. L’ajustement clé de Bielsa concerne donc son pivot défensif : il doit exiger un placement rigoureux de ses milieux axiaux pour fermer les demi-espaces centraux et empêcher les contres espagnols d’isoler ses centraux.

Espagne (Luis de la Fuente)

De la Fuente n’a pas besoin de révolutionner le schéma pragmatique qui a permis à son équipe de dominer longuement la rencontre lors de sa victoire écrasante 4-0 contre l’Arabie saoudite à Atlanta. Le cadre défensif et la présence technique au milieu de terrain restent des atouts fiables, mais la troisième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon face à une opposition sud-américaine d’élite.

Face au pressing haut et agressif de l’Uruguay, conserver une circulation horizontale ou trop lente dans le tiers central ne ferait que valider le plan de Bielsa et déclencher ses pièges. L’ajustement tactique de De la Fuente doit donc se concentrer sur son milieu de terrain, en exigeant des relayeurs qu’ils orientent le ballon vers l’avant avec bien plus de vitesse verticale dès la récupération. Lorsque la Roja progresse, elle doit exploiter sans ménagement les couloirs laissés vacants par les arrière latéraux uruguayens, souvent portés vers l’avant. Des débordements explosifs et des centres immédiats permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de créer les intervalles nécessaires aux attaquants centraux, afin que la construction du jeu ne soit pas étouffée dans l’entrejeu.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la 3e journée ?

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Nouvelles de l’équipe uruguayenne

À Guadalajara, Bielsa doit avant tout colmater les brèches défensives tout en gérant ses rotations. Les Sud-Américains n’ont pas enregistré de nouvelle blessure ni suspension après leur match nul 2-2 d’intensité maximale face au Cap-Vert, mais plusieurs cadres doivent rester vigilants pour éviter un second avertissement.

L’Uruguay s’appuiera sur son schéma tactique en 4-2-3-1. Le gardien Fernando Muslera gardera sa place entre les poteaux, espérant cette fois bénéficier d’une meilleure protection de sa défense. En charnière centrale, Sebastián Cáceres et Mathías Olivera, déjà avertis lors de la 2^e journée, devront faire preuve de prudence ; ils seront encadrés par les latéraux Guillermo Varela à gauche et José María Sanabria à droite.

Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur, déjà avertis lors de la deuxième journée, formeront le double pivot et devront rester concentrés pour éviter une suspension. Juste devant eux, Federico Valverde endossera le rôle de meneur de jeu, épaulé sur l’aile gauche par Agustín Canobbio, buteur lors de la deuxième journée, et sur l’aile droite par l’explosif Maximiliano Araújo. En attaque, l’avant-centre Federico Viñas mènera avec assurance la ligne offensive pour ancrer les axes centraux, même si Bielsa dispose d’options de haut niveau, comme Darwin Núñez, prêtes à insuffler un nouveau souffle depuis le banc.

Actualités de l’équipe d’Espagne

De la Fuente, lui, doit résoudre une équation aussi simple qu’épineuse : assurer la première place du groupe H tout en gérant l’euphorie et la fraîcheur physique de songroupe, deux jours après la victoire 4-0 sur l’Arabie saoudite. La tentation d’effectuer un large turnover, la qualification étant déjà en vue, sera donc grande pour le sélectionneur.

Le schéma tactique de base de l'Espagne s'articulera autour d'un 4-1-2-3 à la fois très discipliné et fluide. En défense, les défenseurs centraux Pau Cubarsí et Aymeric Laporte ancreront la ligne centrale, encadrés par les arrières latéraux Pedro Porro à droite et Marc Cucurella à gauche. Derrière eux, le gardien expérimenté Unai Simón bénéficiera d’une protection solide et constante pour mieux maîtriser sa surface de réparation.

Au milieu de terrain, Rodri, sentinelle, assurera la protection défensive afin de libérer Pedri et Dani Olmo, deux meneurs créatifs, pour qu’ils puissent animer le jeu plus haut et percer les lignes sud-américaines.

Devant, un trio offensif prêt à punir en transition : Mikel Oyarzabal, auteur d’un doublé lors de la deuxième journée, fixera l’axe, tandis que la jeune pépite Lamine Yamal à gauche et Álex Baena à droite apporteront vitesse et créativité dans le dernier tiers pour sanctionner l’Uruguay en contres.

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Les duels clés Uruguay-Espagne

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Lamine Yamal contre Mathías Olivera

Pivot offensif clé du système de Luis de la Fuente, il apporte énergie et assurance à la ligne d’attaque. Contre l’Arabie saoudite, il a brillé sur l’aile, alimentant la créativité offensive et concluant son travail par une ouverture du score chirurgicale. Pour fissurer le bloc défensif imposant de l’Uruguay, son rôle sera crucial : des déplacements intelligents, des dribbles explosifs et un travail acharné pour étirer la défense, fixer les marqueurs et offrir des couloirs décisifs que les attaquants centraux, à l’image de Mikel Oyarzabal, pourront exploiter.

Pour le contenir, le sélectionneur Marcelo Bielsa s’appuiera sur son défenseur central Mathías Olivera, pièce maîtresse de la ligne arrière uruguayenne. Face au Cap-Vert, Olivera a dirigé le bloc défensif central sous une pression immense, tentant de maintenir la cohésion d’une défense à quatre parfois chancelante. Malgré des difficultés et plusieurs cartons jaunes, dont un à son actif, le joueur possède l’impact physique et la rigueur tactique nécessaires pour repousser les pointes adverses. Il devra faire preuve d’une concentration de tous les instants et entretenir une communication sans faille avec Sebastián Cáceres, utilisant son placement pour couper les incursions du jeune Espagnol et empêcher la Roja de prendre l’avantage dès les premières transitions.

Federico Valverde contre Rodri

Véritable poumon et moteur du milieu uruguayen lors de la deuxième journée, Valverde a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses pour la Celeste. Contre le Cap-Vert, il s’est montré magistral dans son rôle de milieu offensif central, se projetant vers l’avant pour apporter une impulsion physique cruciale et mener la transition offensive. Contre l’Espagne, son objectif sera de se faufiler entre les lignes, de relancer rapidement vers l’avant et d’alimenter les déboulés des ailiers Agustín Canobbio et Maximiliano Araújo. Si Valverde dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et regarder la défense dans les yeux, sa vision du jeu pourrait facilement déstabiliser le bloc espagnol.

Rodri, le milieu de terrain vedette de l’Espagne, aura pour mission de perturber ce rythme créatif. Il a été le pilier du milieu lors de la deuxième journée, offrant une protection tactique irréprochable durant une prestation dominante contre l’Arabie saoudite. Son travail défensif sans ballon et sa discipline dans les transitions seront mis à rude épreuve au stade de Guadalajara. Il devra se positionner de manière agressive devant les centraux Pau Cubarsí et Aymeric Laporte afin de réduire les espaces, de presser les relais de construction de Valverde et de protéger sa défense à quatre. Son objectif : empêcher les Sud-Américains de dominer le milieu et d’enfermer l’Espagne dans un bloc défensif étouffant.

Quels scénarios pour le groupe H ?

Après la deuxième journée, le groupe H reste indécis et extrêmement disputé. L’Espagne occupe confortablement la première place avec quatre points et une différence de buts de +4, se positionnant solidement dans la course aux huitièmes de finale après une victoire sans appel 4-0 contre l’Arabie saoudite.

L’Uruguay occupe la deuxième place avec deux points et une différence de buts nulle, juste devant le Cap-Vert, qui compte le même total mais une moins bonne différence de buts. « La Celeste » a dû se contenter d’un match nul 2-2 face aux « Blue Sharks ». L’Arabie saoudite ferme la marche avec un seul point. Au stade de Guadalajara, ce match de la 3ᵉ journée revêt une importance mathématique cruciale pour deux poids lourds qui visent une qualification directe et veulent éviter les aléas d’un repêchage en vue des phases à élimination directe.

Si l’Espagne s’impose

Une victoire de la sélection de Luis de la Fuente la propulserait à sept points et lui garantirait d’emblée la première place ainsi qu’une qualification directe pour les seizièmes de finale. Dans le même temps, l’Uruguay resterait bloquée à deux unités. Selon l’issue du match Cap-Vert – Arabie saoudite, une défaite pourrait même reléguer la Celeste à la troisième ou quatrième place, synonyme d’élimination pure et simple ou, au mieux, d’une dépendance totale aux calculs de repêchage.

Si l’Uruguay s’impose

En cas de succès, les hommes de Marcelo Bielsa opéreraient une remontée spectaculaire au classement : avec cinq points, ils dépasseraient l’Espagne et s’assureraient une place en seizièmes de finale, soit comme premiers, soit comme deuxièmes du groupe. Dans ce cas, la Roja resterait bloquée à quatre unités et devrait guetter le résultat de l’autre rencontre pour confirmer sa qualification directe ou espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Un match nul

Un partage à Guadalajara laisserait l’Espagne à cinq points et lui ouvrirait sereinement les portes des phases à élimination directe. L’Uruguay, elle, passerait à trois unités, restant en lice pour la qualification. Si ce scénario évite une élimination immédiate, terminer à trois points et avec une différence de buts nulle (0) subordonnerait son classement final au résultat du Cap-Vert, rendant sa qualification en tant que « wild card » pour les seizièmes de finale fortement tributaire des écarts de points dans le groupe parallèle.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, n’a pas encore dévoilé la composition probable de son équipe, et aucun cas de blessure ou de suspension n’est actuellement signalé chez la « Celeste ». De nouvelles informations devraient être communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Même situation chez les Espagnols : Luis de la Fuente n’a pas encore dévoilé son onze de départ et dispose pour l’instant d’un effectif complet, sans blessé ni suspendu. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Uruguay a obtenu une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties, avec cinq buts marqués et autant encaissés. Son dernier match s’est conclu sur un 2-2 contre le Cap-Vert en Coupe du monde le 21 juin, après un premier 1-1 face à l’Arabie saoudite. Ces deux résultats, obtenus lors de la Coupe du monde, illustrent un manque de régularité qui a marqué une série comprenant aussi un match nul 1-1 en amical contre l’Angleterre et un 0-0 face à l’Algérie. Le point le plus bas de cette séquence reste une défaite 5-1 contre les États-Unis en novembre 2025.

Les cinq dernières sorties des champions d’Europe se sont traduites par deux succès, deux nuls et une défaite. Leur dernier acte en date est une victoire 4-0 face à l’Arabie saoudite le 21 juin, performance qui a mis en lumière la puissance de leur attaque. Auparavant, la « Roja » avait été tenue en échec 0-0 par le Cap-Vert lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Au total, la Roja a inscrit six buts et en a concédé un, gardant ses cages inviolées à deux reprises lors de ses sorties amicales face à l’Égypte et à l’Irak.

Bilan des confrontations directes

URU Derniers matches ESP 0 0 Nul 2 Victoires Espagne 3 - 1 Uruguay

Espagne 2 - 0 Uruguay 1 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en match amical. La dernière confrontation remonte au 6 février 2013, avec une victoire 3-1 de l’Espagne. Auparavant, les Ibériques s’étaient déjà imposés 2-0 le 17 août 2005. Madrid mène donc deux victoires à zéro, avec cinq buts marqués et un seul encaissé.

Classement



