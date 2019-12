Uruguay - Diego Forlan voit grand pour Federico Valverde

L'ancienne légende de l'équipe nationale d'Uruguay estime que le milieu de terrain du Real Madrid a tout pour devenir le porte drapeau de sa sélection

Depuis le début de cet exercice 2019-20, le jeune uruguayen Federico Valverde s'impose comme l'une des grandes révélations du football européen sous les couleurs du . Impressionnat aussi bien en qu'en Ligue des Champions, le natif de Montevideo ne laisse pas insensible. Dernier en date à le complimenter ? Un certain Diego Forlan, qui n'est autre qu'une ancienne légende du football uruguayen. Tout simplement sous le charme.

"Il sera le drapeau des prochaines années, de la prochaine décennie"

"C’est un joueur de 21 ans et il est à un très haut niveau. J’ai dit il y a de nombreuses années qu’il sera le drapeau des prochaines années, de la prochaine décennie, de l’équipe nationale uruguayenne. Sans aucun doute, mais c’est bon à voir, il faut avoir de la patience, du temps, de la tranquillité... c’est beaucoup d’années, mais s’il continue comme ça, n’en doutez pas", a expliqué l'ancien attaquant dans des propos rapportés par AS.

Et Diego Forlan n'est pas le seul à tresser des louanges à Federico Valverde, Casemiro, son partenaire au Real Madrid, ayant fait de même. "Il fait une saison incroyable, c’est l’un des joueurs les plus importants du monde et il progresse à chaque match. Dans deux ans, ce sera l’un des meilleurs numéro 8 du monde (...) Pour moi, un numéro 8 peut être comme Kroos ou Modric. Ils ont le contrôle du match, ils alimentent en ballon les attaquants, mais Valverde doit garder à l’esprit qu’il doit aider en défense aussi", a pour sa part déclaré le Brésilien dans un entretien accordé à Revista Liberto. Unanimité.