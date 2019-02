Uruguay : des bébés baptisés "Antuan" en hommage Griezmann !

Amoureux de l'Uruguay, Antoine Griezmann ne cesse de voir sa popularité grimper au sein du petit pays sud-américain.

Ce n'est un secret pour personne : Antoine Griezmann a beaucoup d'affection pour l'Uruguay.L'attaquant international français a déjà expliqué à plusieurs reprises que son histoire personnelle était étroitement liée à celle de la nation sud-américaine, notamment par rapport à ses débuts en professionnel, à la Real Sociedad. Au Pays Basque, le Mâconnais avait été cajolé par Martin Lasarte, un technicien uruguayen, et avait développé une très belle amitié avec l'attaquant Carlos Bueno, pas avare de conseils pour celui qui était alors un diamant à polir au sein du club espagnol.

Cette relation s'est poursuivie dans le temps, puisque Griezmann entretient aussi des rapports très étroits avec ses coéquipiers uruguayens de l'Atlético de Madrid, les deux défenseurs centraux José Gimenez et Diego Godin. Ce dernier est même le parrain de la fille de l'attaquant français.

Pour toutes ces raisons, Antoine Griezmann avait décidé de ne pas fêter ouvertement son but lorsqu'il avait permis à l'équipe de France de faire le break dans son match contre la Celeste en quart de finale de la Coupe du monde 2018, avant la suite que l'on conniat pour les Bleus. Un match dans lequel Griezmann avait aussi été passeur décisif pour Raphaël Varane sur le premier but tricolore. La presse uruguayenne avait alors salué l'élégance et la retenue du numéro 7 des Bleus après le match.

Et ce geste n'a pas été oublié en Uruguay puisqu'Antoine Griezmann y voit sa cote de popularité continuer à grimper. Pour preuve, lors de la seule année 2018, cinq nouveau-nés ont été baptisés "Antuan", trois autres "Anthuan" et trois "Antuán", en Uruguay. Une anecdote démontrant à quel point le peuple uruguayen apprécie aujourd'hui l'attaquant champion du monde.

Pour rappel, Antoine Griezmann s'était rendu en Uruguay en décembre dernier, à l'occasion du mariage de son compère Diego Godin. Le Français avait été accueilli comme une rock-star dès son arrivée sur le sol uruguayen. "Ce sont des nationalités que j'adore, des gens que j'adore : j'ai un peu leur style, je ne lâche rien, je donne tout", avait déclaré Antoine Griezmann durant la dernière Coupe du monde, après la victoire probante et spectaculaire des Bleus contre l'Argentine en huitièmes de finale (4-3).