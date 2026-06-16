Le coup d’envoi de la rencontre Uruguay – Cap-Vert sera donné le 21 juin 2026 à 18 h 00 (heure de l’Est) et à 22 h 00 (GMT).

Contexte et analyse de la première journée

Dans l’une des plus grandes surprises du tournoi jusqu’ici, le Cap-Vert, qui découvre la compétition, a tenu en échec l’Espagne, championne 2010, sur le score de 0-0. Le gardien cap-verdien Vozinha, âgé de 40 ans, a été le héros de la rencontre, et le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux a explosé du jour au lendemain.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de l'Uruguay

Avec les retraites internationales de Luis Suárez et Edinson Cavani, le système du légendaire entraîneur Marcelo Bielsa s’appuie avant tout sur un milieu de terrain dynamique. Fede Valverde (Real Madrid), pièce maîtresse, sera épaulé par Manuel Ugarte (Manchester United) et par le raffiné meneur des Spurs Rodrigo Bentancur. Devant, l’Uruguay compte sur l’expérience du duo Ronald Araújo-José María Giménez pour organiser une défense à quatre et mettre sous pression les attaquants adverses.

Bielsa alignera son 4-3-3 caractéristique, intense et fondé sur un pressing agressif. Cette approche a permis à l’Uruguay de récupérer 147 ballons durant les éliminatoires, soit 26 de plus que toute autre sélection sud-américaine.

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Les joueurs clés et le sélectionneur du Cap-Vert

L’attaquant Dailon Livramento, auteur de quatre buts lors des qualifications (dont des réalisations décisives contre l’Angola et le Cameroun), a terminé co-meilleur buteur du groupe. Dirigée par l’ancien capitaine Pedro Leitão Brito, dit « Bubista », la sélection cap-verdienne s’appuiera sur un bloc défensif discipliné pour tenter de créer à nouveau la surprise en Amérique. Le gardien expérimenté de Chaves, Vozinha, a déjà démontré sa valeur lors de la première journée face à l’Espagne et sera de nouveau crucial pour les deux autres matchs de groupe. Évoluant en deuxième division portugaise, il a brillé lors de la phase qualificative, offrant aux débuts mondiaux de son équipe une solidité inattendue face à des adversaires bien plus prestigieux.

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La sélection de 26 joueurs de l'Uruguay

Gardiens : Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Défenseurs : Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelone), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Naples), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Milieux de terrain : Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaïkos), Maximiliano Araújo (Sporting CP) et Brian Rodríguez (Club América).

Attaquants : Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Sélection de 26 joueurs du Cap-Vert

Gardiens : Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Défenseurs : Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Milieux de terrain : Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Attaquants : Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Actualités et effectifs

L’Uruguay est dirigé par Marcelo Bielsa. Aucun blessé ni suspendu n’est signalé à ce stade, et la composition probable reste à confirmer. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Son homologue cap-verdien, Bubista, ne signale également aucune blessure ni suspension dans les données disponibles. Aucun onze de départ n’a été officialisé. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Formations

Sur ses cinq derniers matchs, l’Uruguay totalise une victoire, trois nuls et une défaite. En Coupe du monde, le 15 juin, la Celeste a été tenue en échec 1-1 par l’Arabie saoudite. Auparavant, elle avait déjà partagé les points avec l’Algérie (0-0) et l’Angleterre (1-1) lors de rencontres amicales. La seule défaite, c’est une lourde défaite 5-1 face aux États-Unis en novembre 2025. Un match nul et vierge contre le Mexique complète ce bilan. Au vu de ces résultats, l’Uruguay se montre difficile à battre mais peine à s’imposer.

Le Cap-Vert, en pleine forme, a remporté trois de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat avant la Coupe du monde était une victoire 3-0 contre les Bermudes le 6 juin, et il a également battu la Serbie 3-0 fin mai. Un nul 1-1 face à la Finlande et une défaite 4-2 contre le Chili complètent ce bilan, tout comme un 0-0 contre l’Espagne le 15 juin. Les Cap-Verdiens ont ainsi démontré à la fois une force offensive et une solidité défensive capables de contenir des adversaires de haut niveau.

Bilan des confrontations directes

Aucun affrontement officiel entre l’Uruguay et le Cap-Vert n’a été recensé. La rencontre au Hard Rock Stadium de Miami marquera donc une première historique entre les deux nations.

Classement

Dans le groupe H, l’Uruguay occupe actuellement la première place, tandis que le Cap-Vert pointe à la quatrième place avant cette rencontre.