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Dayot Upamecano, défenseur de l'équipe de France, a quitté le rassemblement des Bleus à la suite de la défaite 3-1 contre l'Italie, hier soir jeudi, dans le cadre de la Ligue des nations.

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Selon les informations rapportées par le réseau « RMC Sport », Upamecano, âgé de 28 ans, a obtenu l'accord du sélectionneur Zinédine Zidane pour quitter le rassemblement de l'équipe nationale et rentrer à Munich, où il évolue avec le Bayern Munich, et ce pour des raisons personnelles.

La Fédération française de football n'a annoncé la convocation d'aucun joueur pour remplacer Upamecano dans la liste durant la période actuelle, alors que les Bleus se préparent à affronter la Turquie après-demain dimanche lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L'équipe de France a subi sa première défaite de la saison en cours en Ligue des nations face à l'Italie sur le score de 3-1 au stade de San Siro, reculant à la deuxième place du groupe 1 de la ligue A avec 10 points, tandis que la Squadra Azzurra s'est hissée en tête à la différence des confrontations directes.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Italie ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V N V D 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V N V V 3 Belgique BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquie TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Les difficultés d'Upamecano face à l'Italie soulèvent des interrogations

Upamecano a été titularisé face à l'Italie, où il a occupé le poste de défenseur central droit aux côtés de Jérémy Jacquet, et a disputé l'intégralité de la rencontre.

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Le défenseur du Bayern Munich a provoqué un penalty en faveur de l'Italie, transformé par Pio Esposito pour le troisième but qui a creusé l'écart en faveur des locaux à la 75e minute.

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Upamecano a également rencontré des difficultés durant le match, aussi bien dans les duels que lors des tentatives de relance depuis l'arrière.

Ces erreurs ouvrent aussi la porte à une éventuelle exclusion d'Upamecano du rassemblement pour des raisons sportives.

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En quittant le rassemblement de l'équipe nationale, Upamecano rejoint une longue liste d'absents qui a frappé les rangs de la France durant ce regroupement, et qui comprend Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu et Marcus Thuram.

Kylian Mbappé a également manqué la rencontre face à l'Italie en raison d'une gêne physique, mais le capitaine de l'équipe de France devrait faire son retour face à la Turquie lors du prochain match.

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Zidane a déclaré après la rencontre face à l'Italie : « J'espère qu'il sera prêt pour le match de dimanche. De toute façon, c'était le plan, qu'il se repose aujourd'hui parce qu'il a ressenti une légère gêne, puis qu'il ait la possibilité de jouer dimanche. C'est ce que nous voulons. »

Deux options pour remplacer Upamecano

Zidane disposera de deux options pour remplacer Upamecano face à la Turquie, avec la présence d'Ibrahima Konaté et de Loïc Badé, les deux autres défenseurs de la liste de l'équipe nationale composée de 23 joueurs, aux côtés de Jacquet.

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Depuis que Zidane a pris les commandes de l'équipe de France, Upamecano a débuté le premier match face à la Turquie, qui s'est soldé par une victoire de la France 1-0, avant de prendre place sur le banc face à la Belgique lors du match suivant, qui s'est terminé sur le même score.

Le défenseur du Bayern est revenu dans le onze de départ face à l'Italie, dans une rencontre qui s'est achevée sur un match nul 1-1, mais il a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, l'obligeant à manquer le match suivant face à la Belgique pour cause de suspension.

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Upamecano compte 49 matchs internationaux avec l'équipe de France, durant lesquels il a inscrit deux buts.