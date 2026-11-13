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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Loai Mohamed
Traduit par

Urgence personnelle ou choix sportif ? La star de la France quitte le rassemblement après la défaite contre l'Italie

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Dayot Upamecano, défenseur de l'équipe de France, a quitté le rassemblement des Bleus à la suite de la défaite 3-1 contre l'Italie, hier soir jeudi, dans le cadre de la Ligue des nations.

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Selon les informations rapportées par le réseau « RMC Sport », Upamecano, âgé de 28 ans, a obtenu l'accord du sélectionneur Zinédine Zidane pour quitter le rassemblement de l'équipe nationale et rentrer à Munich, où il évolue avec le Bayern Munich, et ce pour des raisons personnelles.

La Fédération française de football n'a annoncé la convocation d'aucun joueur pour remplacer Upamecano dans la liste durant la période actuelle, alors que les Bleus se préparent à affronter la Turquie après-demain dimanche lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L'équipe de France a subi sa première défaite de la saison en cours en Ligue des nations face à l'Italie sur le score de 3-1 au stade de San Siro, reculant à la deuxième place du groupe 1 de la ligue A avec 10 points, tandis que la Squadra Azzurra s'est hissée en tête à la différence des confrontations directes.

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ItalieItalieITA
5311116+510
V
V
N
V
D
2
FranceFranceFRA
531185+310
D
V
N
V
V
3
BelgiqueBelgiqueBEL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
5005313-100
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Les difficultés d'Upamecano face à l'Italie soulèvent des interrogations

Upamecano a été titularisé face à l'Italie, où il a occupé le poste de défenseur central droit aux côtés de Jérémy Jacquet, et a disputé l'intégralité de la rencontre.

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Le défenseur du Bayern Munich a provoqué un penalty en faveur de l'Italie, transformé par Pio Esposito pour le troisième but qui a creusé l'écart en faveur des locaux à la 75e minute.

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TUR

TUR

Upamecano a également rencontré des difficultés durant le match, aussi bien dans les duels que lors des tentatives de relance depuis l'arrière.

Ces erreurs ouvrent aussi la porte à une éventuelle exclusion d'Upamecano du rassemblement pour des raisons sportives.

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En quittant le rassemblement de l'équipe nationale, Upamecano rejoint une longue liste d'absents qui a frappé les rangs de la France durant ce regroupement, et qui comprend Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu et Marcus Thuram.

Kylian Mbappé a également manqué la rencontre face à l'Italie en raison d'une gêne physique, mais le capitaine de l'équipe de France devrait faire son retour face à la Turquie lors du prochain match.

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Zidane a déclaré après la rencontre face à l'Italie : « J'espère qu'il sera prêt pour le match de dimanche. De toute façon, c'était le plan, qu'il se repose aujourd'hui parce qu'il a ressenti une légère gêne, puis qu'il ait la possibilité de jouer dimanche. C'est ce que nous voulons. »

Deux options pour remplacer Upamecano

Zidane disposera de deux options pour remplacer Upamecano face à la Turquie, avec la présence d'Ibrahima Konaté et de Loïc Badé, les deux autres défenseurs de la liste de l'équipe nationale composée de 23 joueurs, aux côtés de Jacquet.

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Depuis que Zidane a pris les commandes de l'équipe de France, Upamecano a débuté le premier match face à la Turquie, qui s'est soldé par une victoire de la France 1-0, avant de prendre place sur le banc face à la Belgique lors du match suivant, qui s'est terminé sur le même score.

Le défenseur du Bayern est revenu dans le onze de départ face à l'Italie, dans une rencontre qui s'est achevée sur un match nul 1-1, mais il a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, l'obligeant à manquer le match suivant face à la Belgique pour cause de suspension.

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Upamecano compte 49 matchs internationaux avec l'équipe de France, durant lesquels il a inscrit deux buts.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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