Urgence en défense à Naples, Allegri demande l’aide du marché des transferts : Solet et Romero, noms chauds dans les cotes

La défaite 3-1 en amical contre Arezzo tire la sonnette d’alarme pour le mercato de Napoli, avec une attention particulière portée à la défense, à la lumière des trois buts encaissés et de la blessure d’Alessandro Buongiorno. Le profil idéal pour renforcer l’arrière-garde sous les ordres de Massimiliano Allegri pourrait être Oumar Solet de l’Udinese, désormais une valeur sûre de notre championnat. Un nom qui intrigue les bookmakers : son arrivée à Naples est cotée à 6,00 chez Snai, à égalité sur le tableau avec Cristian Romero de Tottenham, déjà protagoniste en Serie A sous les maillots de Genoa et de l’Atalanta, et auteur d’une excellente Coupe du monde. L’alternative pourrait toutefois venir d’un rival comme la Juventus, où un départ se profile pour Federico Gatti, déjà entraîné par Allegri durant ses années à la Continassa. Le changement de maillot est proposé à 1,75 chez Betflag.