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Troisième match sans victoire : très diminué et longtemps en infériorité numérique, le Bayern Munich n’a pas fait mieux que 0-0 sur le terrain du Hambourg SV. Les notes des joueurs bavarois.

Un nul contre le 1. FC Cologne, une défaite sur le terrain de l’OSC Lille, des débats autour de Jamal Musiala, de nouveau absent en raison d’une déchirure d’une fibre musculaire . À cela s’ajoutent les blessures de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Harry Kane. Les Munichois se sont rendus à Hambourg affaiblis sur les plans mental et physique, avec un effectif amoindri.

Vincent Kompany a créé la surprise en titularisant Sacha Boey, Bara Ndiaye et Noah Codjo-Evora . Les Munichois ont dominé une grande partie de la rencontre, mais se sont créé peu d’occasions. À la 44e minute, Joshua Kimmich a reçu un carton rouge direct pour un geste violent inutile .

Le Borussia Dortmund peut porter son avance en tête de la Bundesliga à quatre points dimanche en battant le Bayer Leverkusen.

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Retrouvez ici le compte rendu du match du Bayern Munich sur le terrain du Hambourg SV.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Jonas Urbig

Il a signé l’arrêt probablement le plus fou de sa carrière jusqu’ici. À la 48e minute, Urbig a craint, sans raison, qu’un dégagement de Stanisic vers son propre but soit considéré comme une passe en retrait délibérée. Au lieu d’arrêter le ballon avec les mains, il l’a donc détourné de la tête au-dessus du but, juste devant la ligne. De façon plus classique, Urbig a repoussé un coup franc audacieux d’Albert Grönbaek (45e+1) et une frappe à bout portant de Sebastiaan Bornauws (49e). Note : 2,5.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Sacha Boey

Après cinq brèves apparitions, il a connu sa première titularisation de la saison. Volontaire, Boey a toutefois clairement souffert de son manque de temps de jeu. Note : 4.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Min-Jae Kim

Très solide défensivement, notamment lors d’un duel important avec Patson Daka, qui avait percé la défense (23e). Kim a aussi apporté offensivement : à la 19e minute, il a lancé Ndiaye en profondeur avant son occasion, puis a dribblé de façon spectaculaire dans la surface adverse à la 60e. Note : 2.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Jonathan Tah

Titularisé à la place de Dayot Upamecano. Nettement plus discret que Kim, son partenaire en défense, mais sérieux malgré tout. Note : 3.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Josip Stanisic

Il a poursuivi son alternance entre les deux côtés de la défense. Contre le HSV, Stanisic a de nouveau débuté à gauche. À la 48e minute, il a dégagé vers son propre but, provoquant l’intervention de la tête d’Urbig. À la 63e, Stanisic a eu beaucoup de chance de ne pas être sanctionné pour son coup de pied sur Rössing-Lelesiit. Note : 4.

IMAGO

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Joshua Kimmich

À la 4e minute, Kimmich a failli marquer directement sur corner. Il s’est ensuite efforcé de dynamiser le jeu, sans apporter de solution décisive, avant d’être expulsé sur un carton rouge direct peu avant la pause pour un geste totalement inutile. Alexander Rössing-Lelesiit a d’abord légèrement repoussé Kimmich, qui l’a alors tiré au sol par les cheveux. Note : 6.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Tom Bischof

Très actif dans le double pivot. Bischof a largement été le Munichois qui a touché le plus de ballons, a remporté de nombreux duels et a délivré plusieurs passes ouvrant le jeu. Note : 3.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Lennart Karl

Sa méforme paraît de plus en plus difficile à expliquer . Comme face à Cologne et à Lille, Karl a livré une très faible prestation sur l’aile droite contre le HSV. Remplacé à la 52e minute, apparemment en raison de douleurs à la hanche. Note : 5.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Aleksandar Pavlovic

Souvent au contact du ballon, mais finalement sans impact au poste de numéro 10. Note : 4.

IMAGO

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Bara Ndiaye

Avant ce match, le Sénégalais de 18 ans n’avait disputé que deux rencontres, pour un total de quatre minutes cette saison. Contre le HSV, Ndiaye a été titularisé pour la première fois, à un poste inhabituel sur l’aile gauche. À la 19e minute, il s’est montré dangereux dans la surface, mais sa frappe a été contrée. Discret pour le reste, il a été remplacé à la pause. Note : 4,5.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Noah Codjo-Evora

Après les expériences infructueuses avec Karl, Bischof et Konrad Laimer, Kompany a titularisé Noah Codjo-Evora à la pointe de l’attaque pour la première fois contre le HSV. Le jeune attaquant de 19 ans s’est régulièrement rendu disponible, mais a eu du mal à entrer dans le match. Hormis une frappe à la 9e minute, il ne s’est pas illustré. Note : 5.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : les remplaçants

Luis Diaz : Entré à la pause à la place de Ndiaye, pour sa deuxième entrée en jeu depuis sa guérison d’une déchirure d’un faisceau musculaire. Diaz a pris place sur l’aile gauche et a quelque peu dynamisé l’attaque munichoise. Note : 3,5.

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Konrad Laimer : Il a remplacé Karl à la 52e minute, a ensuite évolué sur l’aile droite et a dû sortir à la 87e, diminué physiquement. Note : 4.

Nathaniel Brown : Entré à la place de Laimer peu avant la fin. Non noté.