Le Français Dayot Upamecano a ravivé l'un des souvenirs les plus controversés de la carrière de son entraîneur Zinédine Zidane, après avoir été expulsé lors de la rencontre entre la France et l'Italie, disputée ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations.

Upamecano a reçu un carton rouge à la 85e minute de jeu, après une agression sur un joueur de la sélection italienne, laissant son équipe nationale à dix dans les dernières minutes d'une rencontre qui s'est soldée par un match nul 1-1.

L'expulsion du défenseur français s'est produite sous les yeux de Zidane, qui suivait le match depuis le banc de touche, rappelant un épisode célèbre vécu par la légende du football français face à l'Italie également, lorsqu'il avait été expulsé lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

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Zidane avait reçu un carton rouge en finale du Mondial 2006, après son agression sur le défenseur italien Marco Materazzi, lors d'un épisode célèbre survenu pendant les prolongations, le match s'étant achevé sur un nul 1-1 avant que l'Italie ne décroche le titre aux tirs au but.

Près de 20 ans plus tard, Zidane s'est retrouvé face à une scène similaire, mais cette fois depuis l'extérieur du terrain, après que l'un de ses joueurs a reçu un carton rouge face au même adversaire, et à un moment délicat où la France cherchait le but de la victoire après l'égalisation de l'Italie.

Malgré la différence de circonstances entre les deux épisodes, l'expulsion d'Upamecano a conféré à la rencontre entre la France et l'Italie une touche supplémentaire d'ironie, le souvenir de la nuit noire de Zidane à Berlin ayant refait surface, la « Squadra Azzurra » restant une fois de plus présente dans l'un des moments les plus liés à l'histoire de Zidane avec la sélection française.



