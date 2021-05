Upamecano explique pourquoi il a préféré le Bayern Munich à la Premier League

Le défenseur français quittera le RB Leipzig cet été en compagnie de Julian Nagelsmann et rejoindra l'Allianz Arena.

Dayot Upamecano a discuté de sa décision de quitter le RB Leipzig pour le Bayern Munich, le défenseur français ayant décidé l'ignorer l'intérêt des clubs de la Premier League. Le défenseur central de 22 ans jouera avec le champion d'Allemagne et d'Europe en titre la saison prochaine, après qu'un accord de 42,5 millions d'euros ait été conclu avec le RB Leipzig à la fin du mois de janvier pour qu'un transfert ait lieu en fin de saison.

Diverses options étaient présentes pour Dayot Upamecano, Manchester United et Liverpool étant intéressés, mais il considère le football allemand comme le meilleur endroit pour son avenir immédiat et à long terme. Un football qu'il connaît sur le bout des doigts puisqu'il évolue au RB Leipzig depuis quatre saisons et demi, après un passage d'un an et demi en Autriche, toujours sous le pavillon du groupe Red Bull, à Salzbourg.

Révélant pourquoi il a opté pour un transfert au Bayern Munich, Dayot Upamecano a déclaré à Sportbuzzer : "J'étais sûr assez rapidement que je voulais rester en Allemagne et en Bundesliga. J'aime ça ici, le niveau des matchs, les supporters, les stades. Lorsque le FC Bayern entre en contact avec vous, vous êtes vraiment fier. Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus haut que ça, surtout lorsque vous avez déjà joué à Leipzig".

L'article continue ci-dessous

L'adaptation de Dayot Upamecano à la vie munichoise devrait être facilitée par la présence d'un visage familier à ses côtés. En effet, son actuel entraîneur du côté du RB Leipzig va également faire ses valises en fin de saison. Julian Nagelsmann va quitter le RB Leipzig l'été prochain pour rejoindre le Bayern Munich, devenant l'entraîneur le plus cher de l'histoire, le technicien de 33 ans étant nommé successeur du Hansi Flick sur le départ.

Dayot Upamecano pourra donc s'appuyer sur un entraîneur qui le connaît à la perfection. Le Français a évoqué sa relation et son travail avec l'un des jeunes entraîneurs les plus prisés du football mondial: "C'est un excellent entraîneur. Nous ne pensons pas à la saison prochaine maintenant, nous pensons tous à celle-ci, et nous voulons gagner contre Dortmund et avons en tête notre meilleure performance de la saison 2016-2017".

Le RB Leipzig s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne avec une victoire 2-1 sur le Werder Brême, ce qui signifie qu'ils auront une chance de gagner un trophée majeur face au Borussia Dortmund le 13 mai prochain. En Bundesliga, le RB Leizpig est deuxième avec sept points de retard sur le Bayern Munich, leader, et sept points d'avance sur Wolfsbourg, troisième, à trois matches de la fin du championnat.