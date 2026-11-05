Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Universitatea Craiova - Egnatia : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Stadionul Ion Oblemenco

Le match entre Universitatea Craiova et Egnatia débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Universitatea Craiova - Egnatia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté d’Universitatea Craiova et d’Egnatia ?

Universitatea Craiova aborde ce match avec un bilan de quatre victoires, un nul et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu Botosani 2-1 en Liga 1. Sa victoire 5-0 à l’extérieur contre Sepsi OSK a été particulièrement impressionnante et a souligné sa puissance offensive. En Conference League, Craiova s’est récemment imposé 3-1 contre Inter Club d’Escaldes.

Egnatia affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son dernier succès est une victoire 2-1 sur le terrain du KF Tirana en championnat albanais. En Conference League, Egnatia a récemment fait match nul 1-1 contre Aarhus GF. L’équipe a concédé sa seule défaite sur cette période face au FC Dinamo City (1-2).

Universitatea Craiova - Egnatia : compositions d’équipe

Universitatea Craiova - Egnatia : forme récente

Universitatea Craiova - Egnatia : bilan des confrontations directes

Universitatea Craiova - Egnatia : les classements