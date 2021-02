United - Shaw : "Amad Diallo me rappelle Mahrez"

Le jeune homme de 18 ans a fait ses débuts avec les Red Devils en Europa League et attise déjà les comparaisons.

Amad Diallo rappelle à Luke Shaw le cas de Riyad Mahrez, le défenseur de Manchester United déclarant qu'il se réjouit de voir son coéquipier en action le plus tôt possible.

Le jeune homme de 18 ans a officiellement quitté Atalanta pour s'installer à Old Trafford le mois dernier, après avoir conclu un accord de principe l'automne dernier, en tant que jeune recrue clé pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Il a fait ses débuts chez les seniors cette semaine en tant que remplaçant en seconde mi-temps contre la Real Sociedad en Europa League et Shaw a fait part de son espoir de voir l'ailier jouer davantage à l'avenir, notamment en le comparant avec un rival de Premier League.

"C'était intéressant parce que Harry [Maguire] m'a dit l'autre jour qu'il lui rappelait Mahrez, lorsqu'il était à Leicester", a déclaré le latéral gauche à Sky Sports News .

"Il est très rapide, habile, il a de l'agilité, il peut tourner, il a de grandes qualités. Je suis probablement d'accord avec Harry, il me rappelle Mahrez, même la façon dont il joue maintenant.

"J'ai vu le genre de qualités qu'il a, qu'il a montrées à l'entraînement. Mahrez est un joueur de qualité, alors j'espère que s'il est aussi bon que lui, ce sera formidable pour United."

Après une courte entrée en jeu contre la Sociedad, les attentes se tournent vers Diallo pour savoir quand il sera titularisé avec l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. Shaw a ouvert l'appétit en faisant l'éloge du milieu de terrain originaire de la Côte d'Ivoire.

"Il est encore si jeune, mais il vient à l'entraînement et on peut dire qu'il a confiance en lui, a-t-il ajouté. On peut le voir à sa façon de jouer ; son premier contact est brillant, sa façon de prendre le ballon, de diriger les joueurs, il est très habile.

"Bien sûr, il a encore un long chemin à parcourir, mais on peut déjà dire qu'il en sera un bon joueur pour l'avenir. Je suis sûr qu'il n'est pas loin de faire partie de l'équipe première, mais c'est un talent et un joueur merveilleux. Je suis sûr que les fans sont impatients de le voir bientôt sur le terrain."