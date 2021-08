United - L'âge de Ronaldo, Solskjaer prévient les sceptiques

Malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo va être d'une grande aide pour Manchester United, et en douter ne fera que le motiver, à prévenu l'entraîneur.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Cristiano Ronaldo sera motivé par les critiques selon lesquelles il est trop vieux après avoir fait son retour à Manchester United. Le club anglais a annoncé avec fracas qu'il avait trouvé un accord avec la Juve pour recruter le joueur de 36 ans, alors que son rival Manchester City semblait favori.

La signature n'a pas encore été finalisée, cependant, et le patron de United Ole Gunnar Solskjaer est impatient de l'accueillir dans l'équipe une fois que les formalités administratives seront terminées. "J'espère que nous pourrons régler les formalités administratives et l'annoncer. C'est un grand joueur, un grand être humain", a déclaré le technicien norvégien à Sky Sports avant le match de Premier League de son équipe contre les Wolves, très excité à l'idée de travailler avec CR7.

"Tout le monde est impatient d'accueillir Cristiano"

"Je suis excité à l'idée de continuer à construire cette équipe. Il va apporter quelque chose de complètement différent. Je pense que tout le monde est impatient d'accueillir Cristiano, de remplir les formalités administratives et de travailler avec lui. Je pense que cela ne fait qu'ajouter de la confiance et de la conviction dans ce que nous faisons, ce que nous construisons. Nous nous sommes progressivement améliorés, nous avons signé des joueurs plus jeunes, nous avons signé Jadon [Sancho], qui est aussi un jeune joueur, Raphael [Varane] qui est si expérimenté et a tout gagné", a ensuite ajouté l'entraîneur de Manchester United, qui n'attend plus que Ronaldo.

"J'espère que Cristiano pourra venir et montrer ce qu'il a fait dans sa carrière. Nous savons qu'il est un joueur plus expérimenté que la dernière fois qu'il était ici, il a évolué et a eu une carrière incroyable. Je suis sûr qu'il aime toutes les discussions sur le fait qu'il est trop vieux, faites-en une affaire personnelle et il montrera ce qu'il peut faire."

Les Red Devils sont prêts à accueillir de nouveau une figure qui a marqué 118 buts en 292 apparitions toutes compétitions confondues lors de son premier passage au club. Le joueur de 36 ans a aidé United à remporter trois titres de Premier League et la Ligue des champions avant son départ pour le Real Madrid en 2009. Depuis, il n'a cessé de progresser, remportant deux titres de champion d'Espagne et quatre autres Ligues des champions. À la Juventus, Ronaldo a remporté deux fois la Serie A et a été le meilleur buteur du championnat la saison dernière avec 29 buts, bien que les Bianconeri aient terminé à une très décevante quatrième place du classement.