Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United s’apprête à perdre l’un des talents les plus prometteurs de son centre de formation après que JJ Gabriel a confirmé son départ d’Old Trafford sur les réseaux sociaux. Le prodige de 16 ans devrait rejoindre le Real Madrid lors du mercato de janvier, à la suite d’un accord conclu entre les deux géants européens au début du mois.

Publicité

Le prodige fait ses adieux à Old Trafford

Le centre de formation de Manchester United subit un coup dur : Gabriel, jeune talent de 16 ans, a officiellement annoncé son départ du club. Il a publié sur les réseaux sociaux un message émouvant à l’attention des supporters de Manchester United, mettant fin à six années passées au club.

La décision de Gabriel fait suite à des mois de spéculations sur son avenir, après sa demande de quitter le club de Premier League en septembre. Depuis cette demande, le jeune joueur ne s’est plus entraîné avec le club, affichant clairement sa volonté de relever un nouveau défi ailleurs en Europe. Il a officiellement annoncé son départ après d’intenses négociations entre les parties concernées.

Gabriel a écrit sur Instagram : « Cher Manchester United, je suis arrivé en 2020, à 10 ans, avec de grands rêves. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Du but marqué à Old Trafford au prix Jimmy Murphy, vous m’avez offert des moments que je chérirai toujours. À chaque entraîneur, à chaque membre du personnel, à mes coéquipiers et à tous ceux qui m’ont soutenu, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir aidé à grandir. Alors que j’entame un nouveau chapitre, Manchester United fera toujours partie de mon histoire. Merci pour tout. JJ. »

Le Real Madrid remporte la course pour Gabriel

Cette annonce confirme son départ attendu pour le Santiago Bernabéu, le Real Madrid ayant trouvé un accord pour recruter l’attaquant au début du mois. Si Gabriel reste officiellement inscrit au centre de formation de Manchester United jusqu’à la fin de la saison en cours, le géant espagnol s’emploie déjà à l’intégrer à sa structure et compte finaliser son transfert en janvier.

Publicité Publicité

Ce transfert est rendu possible par une réglementation spécifique de la FIFA concernant le recrutement de jeunes joueurs. Les clubs européens sont autorisés à faire signer un contrat professionnel à un jeune joueur si celui-ci possède un passeport européen, une condition que Gabriel remplit grâce à ses parents. Cette disposition a permis au Real Madrid de s’assurer les services de l’un des espoirs les plus prometteurs d’Angleterre devant d’autres grands clubs intéressés sur le continent.

Related Topics

Ce départ met fin à l’ascension rapide du joueur de 16 ans, très estimé par le staff technique à Carrington. Bien qu’il n’ait jamais disputé de match officiel avec l’équipe première, il a goûté au football chez les seniors en participant à une rencontre amicale de pré-saison contre l’AC Milan plus tôt cette année.

Malgré cette apparition, l’entourage du joueur estimait que son développement serait mieux servi ailleurs, ce qui a conduit à sa demande de désinscription il y a deux mois. Ses représentants ont fait pression pour qu’il devienne immédiatement libre de tout contrat dès lors que sa volonté de partir est devenue claire, comme l’a rapporté Sky Sports.

Publicité

La voie vers l’équipe première

Getty Images

La perspective d’accéder au football chez les seniors a largement pesé dans la décision de Gabriel de choisir les champions d’Europe en titre. Le joueur et ses représentants estimeraient que le Real Madrid offre une voie plus nette et plus certaine vers l’équipe première que la situation actuelle à Old Trafford. Cette confiance dans le projet madrilène a été un moteur de son transfert : l’adolescent souhaite suivre l’exemple d’autres jeunes talents qui ont réussi à se faire une place dans l’effectif au Bernabéu.

Manchester United devra désormais préparer l’avenir sans l’un de ses jeunes joueurs les plus récompensés de ces dernières années. La perte d’un lauréat du prix Jimmy Murphy, distinction remportée auparavant notamment par Ryan Giggs et Marcus Rashford, est difficile à accepter pour les services de recrutement et de formation de Manchester United.