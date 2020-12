«Unir les amis - unir le monde!» - Le programme social international pour enfants de Gazprom Football for Friendship passe au numérique

Les joueurs pourront jouer avec d'autres footballeurs du monde entier, créer et gérer des équipes, devenir des fans et soutenir leurs amis

Le sponsor officiel de l'UEFA Champions League, Gazprom, a organisé vendredi son tournoi Open Draw pour le tout premier championnat eWorld Football for Friendship.

Les jeunes âgés de 10 à 14 ans, originaires de plus de 100 pays, concourront pour le titre lors de la huitième saison de la compétition F4F, les vainqueurs recevant des billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2021 à Istanbul.

Les joueurs pourront jouer en temps réel avec d’autres footballeurs du monde entier, créer et gérer des équipes, devenir des fans et soutenir les équipes de leurs amis dans les tribunes virtuelles.

Le programme social international pour enfants Football for Friendship de Gazprom, fondé en 2013, entame sa huitième saison cette année et a déjà réuni plus de 6 000 participants de 211 pays et plus de 5 millions de supporters.

Matteo De Venecia ( ), Kinley Deki Yangzom (Bhoutan), Irintsoa Rakotomamonjy ( ) et Evgenia Gorbunova ( ) ont effectué le tirage au sort de la compétition 2020, qui a vu 32 équipes internationales d'amitié divisées en huit groupes de quatre.

Comme le veut la tradition, les équipes ont été nommées d'après des animaux rares afin de sensibiliser aux espèces menacées dans le monde.

Les événements ont été annoncés par des invités spéciaux et des ambassadeurs du projet: Roberto Carlos, vainqueur de la et de l'UEFA Champions League; Conseiller du président de l'Union russe de football, Alexey Smertin; Chef des services d'éducation au football à l'UEFA, Frank Ludolph; et joueur professionnel de la FIFA pour le FC , Tim "Tim Latka" Schwartmann.

Le jeu sortira le 10 décembre, Journée mondiale du football, et sera disponible sur MS Windows, Apple MacOS, Android et iOS.

Ce nouveau simulateur de football multijoueur est basé sur les valeurs les plus importantes du programme et regorge de fonctionnalités spéciales.

Pour la première fois, les utilisateurs de différents pays pourront participer à des jeux selon les règles de Football for Friendship.

Football for Friendship World sera promu avec la devise «Unir les amis, unir le monde!»

"Dans le contexte d'une pandémie mondiale, le Football for Friendship World n'est pas seulement un jeu intéressant mais une plateforme pour les enfants, grâce à laquelle ils ne se perdront pas le contact et pourront même se faire de nouveaux amis", a déclaré Roberto Carlos, Ambassadeur Global du programme.

«Le nouveau simulateur de football fait partie d'un vaste programme, dont l'idée est de soutenir et de motiver les enfants du monde entier. Un excellent jeu qui donnera des émotions inoubliables d'une compétition de football. Là, tout le monde peut trouver quelque chose d'intéressant, que vous soyez un joueur débutant ou expérimenté, un fan de football ou même un entraîneur. Football for Friendship World est un jeu pour tous. »

Suivez tous les événements et actualités clés de F4F sur http://footballforfriendship.com