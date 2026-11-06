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Jose Mourinho a assuré qu’aucun autre milieu de terrain au monde n’était capable d’égaler la palette de qualités unique de Jude Bellingham. L’international anglais a été le moteur de la remontée spectaculaire du Real Madrid face à l’AEK Athènes, permettant au club madrilène de poursuivre son sans-faute en Europe cette saison.

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Un dénouement haletant prolonge la série victorieuse en Europe

Madrid s'est retrouvé mené en Grèce après l'ouverture du score surprise d'Aboubakary Koita. Bellingham a rapidement répliqué à la 32e minute, égalisant d'une brillante talonnade sur un ballon de Marc Cucurella.

Les locaux ont repris l'avantage à un quart d'heure de la fin grâce à Stavro Pilo, menaçant de mettre un terme au parcours sans faute de Madrid en Europe. Mais Kylian Mbappe a répliqué presque aussitôt à bout portant pour rétablir une nouvelle fois l'égalité.

Dans les derniers instants du temps additionnel, Fede Valverde, entré en jeu, a décoché une frappe depuis l'entrée de la surface de réparation pour arracher une victoire 3-2. Ce succès arraché de haute lutte porte à quatre le nombre de victoires de Madrid en autant de matches européens. Le club reste à égalité en tête avec le Paris Saint-Germain, avec 12 points chacun.

« Aucun autre milieu ne lui ressemble »

La talonnade inspirée de Bellingham lui a permis d'inscrire son cinquième but de la saison et de battre un record européen notable. À 23 ans, il est désormais le plus jeune joueur à avoir marqué lors de sept saisons consécutives en Ligue des champions, dépassant son coéquipier Mbappe.

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Revenant sur ce but historique, Bellingham a déclaré : « C'était vraiment instinctif. Je me suis retrouvé bien placé et j'ai réussi à faire la seule chose qui me venait naturellement dans cette position. C'était un joli but. »

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Mourinho n'a pas tari d'éloges sur l'Anglais après le match. « Depuis mon arrivée, il est brillant, a déclaré l'entraîneur aux journalistes. C'est un joueur unique en son genre ; aucun autre milieu au monde ne lui ressemble, aussi complet dans tous les domaines. Je n'ai pas les mots, car pour moi, il est absolument extraordinaire.

« Et même les jours où il ne se distingue pas, il apporte toujours son travail, son leadership, son ambition, sa qualité, sa capacité à se retrouver en position de marquer, ses buts... C'est un joueur extraordinaire. Je le répète : j'ai beaucoup de chance de disposer de cet effectif. »

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Trouver le moyen de gagner

Si Madrid a porté à sept matches sa série de victoires toutes compétitions confondues, le club a été poussé dans ses retranchements à Athènes. Le géant espagnol a finalement dû s'appuyer sur la profondeur de son effectif pour arracher les trois points.

« Je suis évidemment très satisfait, a ajouté l'entraîneur portugais. Nous avons affronté une équipe très coriace, qui a très bien joué. Dès la première minute, elle a été très compacte et a pratiqué un jeu direct. C'est à cause d'elle que nous n'avons pas livré le match parfait.

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« Mais malgré la difficulté, nous sommes toujours restés dans le match. Nous avons su réagir dans les moments cruciaux. Nous avons montré du caractère, même lorsque nous étions menés. Et à la dernière minute, alors que le match était devenu décousu et que les deux équipes voulaient absolument gagner, celle qui possédait le plus de qualités individuelles a pris le dessus. »

Le test de Mestalla en vue

Le Real Madrid doit vite se remobiliser avant de retrouver le championnat. L'équipe de Mourinho se rendra à Valence pour disputer ce qui est traditionnellement l'un des déplacements les plus hostiles du calendrier du football espagnol.

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Obtenir un bon résultat à Mestalla est essentiel pour Madrid, qui veut conserver son élan jusqu'à la prochaine trêve internationale de novembre.