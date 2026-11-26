Comment regarder Union St.Gilloise - Lech Poznan avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

L’Union Saint-Gilloise reçoit Lech Poznan en Ligue Europa au King Power at Den Dreef, à Louvain.

Le club belge aborde cette rencontre en excellente forme. L’équipe de David Hubert a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et occupe la quatrième place du classement de la phase de ligue.

Cette série comprend une victoire 2-1 sur le terrain du Celta Vigo en Coupe d’Europe le 5 novembre, puis un succès 1-0 en championnat à Kortrijk le 22 novembre. Sur cette période, l’Union a inscrit 11 buts et n’en a encaissé que quatre.

Lech Poznan se déplace avec un bilan plus irrégulier. L’équipe de Niels Frederiksen s’est inclinée 3-1 face à Benfica lors de sa dernière sortie européenne et a été battue par Siarka Tarnobrzeg en coupe.

Lech s’est toutefois stabilisé en Ekstraklasa, avec un nul 2-2 contre Zaglebie Lubin, suivi d’une victoire 1-0 sur le terrain du GKS Katowice le 22 novembre. Le club occupe la 35e place du classement de la Ligue Europa et a besoin de points.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion d’Union Saint-Gilloise - Lech Poznan ne sont pas encore disponibles. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès que les détenteurs des droits les auront confirmés.

Actualité des équipes et effectifs