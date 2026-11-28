Comment regarder Union Saint-Gilloise - La Gantoise avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 13 29 nov. 2026 - 13:15 Stade Joseph Marien

L’Union Saint-Gilloise reçoit La Gantoise en Division 1A au stade Joseph Marien, à Bruxelles.

L’équipe de David Hubert aborde la rencontre en tête du championnat et n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Elle a pris un point jeudi en faisant match nul 2-2 contre le Lech Poznan en Ligue Europa. Auparavant, elle avait enchaîné quatre victoires, dont un succès 1-0 à Courtrai le 22 novembre.

La Gantoise, dirigée par Rik De Mil, arrive avec des résultats plus irréguliers. Elle a fait match nul 1-1 contre le FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence en milieu de semaine.

Ce résultat fait suite à une défaite 1-0 en championnat sur le terrain du SK Beveren le 22 novembre. La Gantoise occupe la quatrième place du classement et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches.

Les deux équipes ont été difficiles à départager lors de leurs dernières confrontations, avec deux matches nuls 0-0 en championnat au printemps dernier. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion d’Union Saint-Gilloise - La Gantoise ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès leur confirmation par les détenteurs des droits.

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