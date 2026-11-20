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Union Berlin - RB Leipzig : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 Alte Foersterei

À l’Alte Försterei, l’Union Berlin reçoit le RB Leipzig, son voisin au classement de Bundesliga. Les Saxons se déplacent à Berlin à la quatrième place, tandis que les Eisernen, 16es, ont un besoin urgent de points dans la lutte pour le maintien.

La situation est sérieuse pour l’Union. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels, dont un 0-2 contre Fribourg en championnat et un lourd 0-5 face à Cologne en Coupe d’Allemagne. L’équipe de l’entraîneur Mauro Lustrinelli n’a marqué que deux buts durant cette période.

Le RB Leipzig affiche une forme tout autre. Les Roten Bullen ont remporté trois de leurs cinq derniers matches officiels et ont récemment battu Augsbourg 5-2 avec autorité, démontrant les qualités offensives qui caractérisent cette équipe.

À Leipzig, Brajan Gruda est actuellement au centre de l’attention. Depuis son arrivée en prêt de Brighton, le joueur de 22 ans est devenu l’un des attaquants les plus en forme du championnat. Il a aussi brillé récemment lors de ses deux premières sélections avec l’équipe nationale allemande. Après la trêve internationale, l’entraîneur Martin Demichelis a appelé à garder les pieds sur terre et attend des performances immédiates en club.

Pour l’Union, l’enjeu dépasse les trois points. L’Alte Försterei doit devenir une forteresse, mais la forme récente de l’équipe suscite des doutes. Leipzig arrive avec de l’élan, de la confiance et des qualités individuelles.

Voici où suivre le match en direct et toutes les autres informations à connaître.

Les faits marquants de la semaine : quoi de neuf à l’Union Berlin et au RB Leipzig ?

L’Union Berlin reste sur un bilan décevant lors de ses cinq derniers matches officiels : un nul et quatre défaites. Les Eisernen n’ont marqué que deux buts et en ont encaissé dix. Ils ont récemment perdu 0-2 contre Wolfsburg en match amical, puis 0-2 face à Fribourg en Bundesliga. Leur meilleur résultat sur cette période est un nul 1-1 contre Cologne en championnat.

Le RB Leipzig a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux. Les Saxons ont inscrit 14 buts et en ont encaissé sept. Ils ont récemment signé une victoire convaincante 5-2 contre Augsbourg en Bundesliga. Leur seule défaite en match officiel sur cette période est un revers 2-3 contre Manchester City en Ligue des champions.

Union Berlin - RB Leipzig : compositions

Union Berlin - RB Leipzig : forme des équipes

Union Berlin - RB Leipzig : bilan des confrontations directes

Union Berlin - RB Leipzig : les classements